La Ferrari scalpita e apre le porte di Maranello

La Ferrari si sta preparando al meglio per la stagione ormai alle porte: mancano 46 giorni al primo gran premio che si correrà in Australia e l'attesa è tanta per conoscere le nuovo monoposto che saranno affidate a Charles Leclerc e Sebastian Vettel per andare all'assalto delle Frecce d'argento del sei volte campione del mondo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma attenzione anche al Max Verstappen in sella alla sua Red Bull.

La casa di Maranello, qualche giorno fa, ha annunciato come la presentazione avverrà martedì 11 febbraio alle ore 18 presso il teatro comunale Romolo Valli di Reggio Emilia. Mancano dunque solo tre settimane ai primi test stagionali che si svolgeranno tra il 19 e il 21 febbraio a Barcellona. La grande curiosità dei tifosi della Ferrari, però, è tutta orientata verso il giorno della presentazione dove il team principal Mattia Binotto insieme ai due piloti Vettel e Leclerc toglieranno i veli alle due rosse.

La Ferrari sul proprio sito ufficiale e sui suoi canali social, per stuzzicare maggiormente le fantasie dei tanti tifosi sparsi nel mondo, ha dato un primo assaggio postando un video di trenta secondi dove si intravede tutta la gestione operativa di Maranello meccanici, ingenieri, piloti mentre lavorano all'assemblaggio della nuova monoposto con tanto di rombo di motore proprio per invogliare i tifosi a non perdere di vista il grande giorno: l'11 febbraio.



Sarà l'anno buono?

La Ferrari è pronta per affrontare una nuova stagione e tutti i suoi tifosi si augurano che non vada a finire come le ultime stagioni: ovvero con le Mercedes festanti e con le rosse a masticare amaro. L'ultimo pilota della casa di Maranello a laurearsi campione del mondo in Formula Uno fu il finlandese Kimi Raikkonen nel lontano 2007, 13 anni fa, davanti al duo McLaren formato da un giovanissimo Lewis Hamilton, all'epoca 22enne e a Fernando Alonso che di anni ne aveva 26.

L'inglese e lo spagnolo intrapresero una sorta di battaglia interna e alla fine finirino per "regalare" il titolo a Raikkonen che godette in mezzo ai due litiganti. Lo scorso anno Charles Leclerc e Vettel finirino per andare uno contro l'altro tra settembre e fine novembre creando non poco imbarazzo nei vertici delle casa di Maranello con Binotto che richiamò tutti all'ordine. Quest'anno la Rossa dovrà tentare di fare doppietta: titolo costruttori, che manca dal 2008, e mondiale piloti che come detto manca da troppo tempo, tredici anni, per una scuderia importante come la Ferrari.

