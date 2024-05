Festa Ancelotti: per il Real il 36° titolo, per lui primo bis

Ascolta ora: "Festa Ancelotti: per il Real il 36° titolo, per lui primo bis"

Era un record che ancora mancava nella sua carriera ricca di trionfi: il primo bis in campionato. Carlo Ancelotti lo ha centrato con il Real Madrid nella Liga spagnola dopo averlo fallito negli altri quattro tornei europei più importanti dove ha allenato e ha vinto almeno una volta. Il mito Miguel Muñoz, allenatore che vanta 14 trofei con la Casa Blanca tra il 1960 e il 1972, si avvicina sempre più: il tecnico emiliano è a quota 12 e il prossimo passo potrebbe essere la Champions. Decisiva la vittoria casalinga sul Cadice, ma anche la sconfitta dei rivali del Barcellona nel derby catalano in casa del sorprendente Girona che consegnano al Real un vantaggio incolmabile di 13 punti sulla seconda a quattro turni dal termine del torneo. Il tris da titolo, il 36° nella Liga dei madridisti, lo siglano l'ex rossonero Brahim Diaz con un eurogol, il solito Bellngham (22 reti in stagione) e Joselu. In porta si è rivisto Courtois dopo quasi un anno di assenza e il brutto infortunio al crociato. Non ci saranno festeggiamenti ufficiali in Plaza de Cibeles come da tradizione: mercoledì il Real tornerà in campo per affrontare il Bayern al Bernabeu nel ritorno delle semifinali di Champions (2-2 all'andata).

Quella del Real è stata una cavalcata trionfale: una sola sconfitta nel derby con l'Atletico del 24 settembre 2023. I cugini di Madrid sono stati gli unici a batterli in stagione (anche in Copa del Rey a gennaio). «Non ero mai arrivato così avanti in un'annata con soli 2 ko», aveva commentato alla vigilia Ancelotti. I madridisti trionfano nella serata da incubo del Barcellona, ribaltato dal Girona nel secondo tempo (da 2-1 a 2-4 in 9').

La squadra di Michel sale al secondo posto in classifica superando proprio il Barça ed è matematicamente qualificata per la prossima Champions.