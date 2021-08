L'incidente, serbatoio in fiamme: paura in MotoGp

Grande paura nei primi giri del GP di Stiria, decima tappa stagionale della MotoGP: l'Aprila di Lorenzo Savadori centra la KTM di Daniel Pedrosa e le due moto vengono avvolte dalle fiamme.

Dopo pochi giri dal via la gara è stata interrotta con bandiera rossa per l'incidente accorso tra Savadori in Aprilia e Pedrosa, wild card in KTM. Le due moto, subito dopo la caduta, sono state avvolte dalle fiamme con immagini che hanno ricordato l'incidente dell'anno scorso di Vinales. L'incidente sarebbe stato causato da una prima scivolata di Pedrosa, con l'Aprilia accorrente di Savadori che l'ha centrata causando l'esplosione.

La ricostruzione

Bandiera rossa e sospensione del Gp di Stiria, decimo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Il tracciato di Spielberg, come accaduto anche l'anno scorso, è nuovamente teatro di un incidente spaventosa. In uscita di curva-3 Daniel Pedrosa (wild card in questa corsa), in sella alla KTM, ha perso il controllo della sua moto finendo a terra. La caduta è avvenuta in un punto della pista pericolosissimo perché si parla di una curva cieca, cioè in quel punto non è possibile per il pilota vedere cosa ci sia in uscita dalla stessa. Per questo motivo, Savadori non si è avveduto della presenza della KTM sull'asfalto, centrando in pieno la moto austriaca e finendo a terra lui stesso. Subito dopo la sospensione della gara è stata immediata. Poi si è ripreso con una nuova procedura di partenza, secondo la griglia originaria (Jorge Martin in pole)con la copertura di 27 giri.

Tanta paura, ma con sospiro di sollievo finale. Le due moto, avvolte dalle fiamme, hanno fatto temere il peggio, ma entrambi i piloti sembrerebbero essere usciti indenni dall'incidente. Ad avere la peggio tra i due sembrerebbe essere Savadori, uscito dalla pista in barella, ma poi sedutosi tranquillamente al muretto nonostante lo choc del momento. Il pilota italiano, trasportato al centro medico, è stato dichiarato "fit" nonostante una contusione al piede destro che non avrebbe però destato preoccupazione. Il dott. Zasa (Clinica mobile) ha dichiarato: "Sta bene, si ricordava tutto l'accaduto. Tutto ok, tranne una contusione al piede destro. Ha preferito tornare in griglia e non effettuare un esame più approfondito, verificando le sue condizioni al suo box. Anche il medico del circuito ha dato l'ok, è idoneo a correre". Poi la decisione finale: Pedrosa riparte, invece Savadori resta al box Aprilia.

