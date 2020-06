Dalle foto ai video con la ex di Bettarini: così il calciatore è stato cacciato dalla squadra

Mirko Antonucci è uno dei giovani talenti del vivaio giallorosso, che a gennaio ha preso il volo per il Portogallo per cimentarsi in un campionato professionistico e migliorare. È una pratica comune quella di cedere in prestito per un periodo a una squadra minore un giovane giocatore per dargli la possibilità di crescere. Così ha fatto l'AS Roma, che ha deciso di mandare Antonucci al Vitoria, formazione di Setubal militante nella massima serie del campionato portoghese. Insieme a Mirko è volata in Portogallo anche la sua fidanzata Ginevra Lambruschi, famosa influcencer ed ex fidanzata di Niccolò Bettarini.

Tutto sembrava andare bene per il giovanissimo campione, che a solo 21 anni promette una carriera luminosa. Antonucci sembrava essersi ambientato alla perfezione in Portogallo e il feeling con la squadra e i tifosi sembrava essere molto alto, tanto che al ritorno in campo dopo il lockdown il ragazzo è andato rubito in rete. Mirko Antonucci ha fama di essere un bravo ragazzo, un atleta serio con una grande abnegazione al lavoro. Come tutti i ragazzi della sua età, anche per merito della sua fidanzata, Mirko è molto attivo sui social dove ha un seguito piuttosto importante. Sono stati proprio i social, però, la pietra della discordia che ha portato alla separazione con il club portoghese prima del tempo. La dirigenza del club si è risentita di alcune foto e video pubblicate da Antonucci subito dopo la sconfitta per 3-1 col Boavista. " Deve essere un giocatore del Vitoria de Setubal 24 ore al giorno, per rispetto del club, dei tifosi e di ciò che rappresenta ", ha riferito l'allenatore della formazione, tanto che la società ha immediatamente scritto la parola fine al prestito del calciatore.