La Fiorentina può sognare in extremis

L'urlo di Nzola oltre il novantesimo dà alla Fiorentina una pesantissima vittoria 3-2 nell'andata delle semifinali di Conference League contro i belgi del Bruges: eccellente prova dei viola, a tratti quasi commoventi per impegno. Il vantaggio è una gemma di Sottil, che al limite dell'area pesca l'incrocio con un destro a giro sul palo lontano: secondo gol consecutivo per l'esterno della Fiorentina dopo la rete al Sassuolo in campionato. L'1-0 però non scompone il Bruges che trova il pareggio su un rigore contestato: Biraghi tocca di mano in area e ci vuole il var per richiamare l'arbitro, l'inglese Oliver, quello del celebre "bidone dell'immondizia al posto del cuore" dettogli da Buffon dopo un Real Madrid-Juventus di Champions nel 2018. Dal dischetto Vanaken pur con un brivido batte Terracciano, ma la Fiorentina continua ad attaccare e trova di nuovo il vantaggio con un gran gesto tecnico di Belotti, abile di sinistro in girata a battere ancora Jackers. Per il "Gallo" partita da vero leone e primo gol in Conference League con la maglia viola.

Quando dopo un quarto d'ora della ripresa viene espulso Onyedika per doppia ammonizione (due falli in 3 minuti peraltro) la strada pare in discesa per la Fiorentina, che invece incappa nell'ennesima distrazione difensiva. Lancio lungo dalle retrovie dei belgi e Igor Thiago, interessantissimo centravanti brasiliano, brucia Ranieri sullo scatto e supera Terracciano con un destro chirurgico. Tutto da rifare per una viola che accusa il colpo ma ci prova comunque fino alla fine e trova il 3-2 all'ultimo respiro con Nzola appena entrato dopo un'azione confusa e un palo colpito proprio dall'angolano.

Nell'altra semifinale show dell'Olympiakos in casa dell'Aston Villa, un 4-2 che significa per i greci finale ipotecata.