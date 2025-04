Fognini e Cinà, passato e futuro dell'Italtennis

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra passato e futuro per l'Italtennis a Madrid. Federico Cinà ha concesso il bis, dopo aver ricevuto la wild card a Miami e vinto il suo incontro d'esordio in un Masters1000 in assoluto. Sulla terra rossa spagnola, teatro del secondo 1000 sul mattone tritato del 2025, Cinà ha sfruttato al meglio l'invito degli organizzatori e si è imposto contro Coleman Wong col punteggio di 7-6 (5) 6-1. Il classe 2007 palermitano è il terzo giocatore più giovane della storia a ottenere un successo nel singolo match alla Caja Magica, preceduto nel caso specifico dal brasiliano Joao Fonseca (17 anni e 244 giorni) e dallo spagnolo Carlos Alcaraz (17 anni e 364 giorni). 18 anni e 24 giorni per "Pallino", desideroso di dar seguito alla propria avventura contro l'americano Sebastian Korda nel 2° turno. «Voglio migliorare il mio gioco e il mio fisico, in modo da salire in classifica generale», le sue parole. Cinà ha anche ammesso di aver sentito un po' di tensione: «Cercherò di gestirla nelle mie prossime partite. Certo, giocare qui contro tutti i migliori giocatori abbassa un po' le aspettative». Un'affermazione che in ottica ranking ATP avvicina il siciliano alla top-300 (n.314 virtuale). Deve invece salutare l'esperto Fabio Fognini che, sopravvissuto alle qualificazioni, si è dovuto arrendere al cospetto del serbo Laslo Djere sullo score di 6-2 6-3. Poco tempo di recupero per il ligure, forse anche acciaccato.

E ora, appuntamento agli Internazionali d'Italia (7 maggio) per i suoi ultimi fuochi, dove ci sarà anche

Jannik Sinner a riprendere il proprio cammino nel torneo del Foro Italico. Che è il presente dell'Italtennis e incassa la difesa di Nadal: «È innocente e onesto. Ha accettato regole e squalifica. Basta, il caso è chiuso».