La Lazio adesso perde la testa: volano pure i morsi in campo

La Lazio di Simone Inzaghi dice con ogni probabilità definitivamente addio al sogno scudetto. I biancocelesti, infatti, non sono riusciti a rialzarsi dopo la batosta subita tra e giorni fa contro il Milan di Stefano Pioli. La squadra di Inzaghi ha perso per 2-1 e meritatamente contro l'agguerrito Lecce di Liverani che almeno per una sera abbandona il terzultimo posto della classifica salendo a quota 28 punti e lasciando il Genoa in acque torbide.

La Lazio perde partita e testa

La Lazio non ha solo perso e male una partita ha anche perso la testa nel finale di gara con lo spagnolo Patric che al 93 e sul risultato di 2-1 in favore dei salentini si è reso protagonista di un gesto antisportivo e molto grave che non ha niente a che vedere con il calcio. Il difensore della Lazio, infatti, dopo un diverbio con Donati ha pensato bene di sferrargli un morso sul braccio con l'arbitro Maresca che non ha potuto far altro che estrarre il cartellino rosso in direzione dello spagnolo che ora rischia una lunga squalifica.

Patric è un animale ma Donati che ha fatto una sceneggiata patetica non è da meno



Quanto le odio ste cosepic.twitter.com/3n3Hpq2rvs — Mefisto94 (@mefisto94_) July 7, 2020

Addio allo scudetto

In questo momento i punti di vantaggio della Juventus sulla Lazio sono 7 ma bisognerà fare i conti al termine del match tra il Milan di Pioli e i bianconeri di Sarri. Se dovesse vincere la Vecchia Signora i punti diventerebbero 10 con 21 punti ancora in palio e con lo scontro diretto ancora da giocare ma la situazione sarebbe disperata per i biancocelesti che non solo dovrebbero vincerle tutte ma dovrebbero anche sperare che la Juventus perda almeno altre tre partite: difficile che si verifichi questa eventualità anche perché la Juventus ha dimostrato di essere solida e concentrata sull'obiettivo scudetto.

