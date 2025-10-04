Formula 1 a Singapore: pasticcio al box Ferrari

L'accrocchio in corsia box non lo avevamo ancora visto nella carrellata di errori ed orrori che continua a essere questo 2025 della Ferrari. Ed ecco che a Singapore è successo anche questo, con l'incomprensione tra Charles Leclerc e il suo capo meccanico che ha provocato il crash di Norris contro il muretto dei box. Il classico incidente che si può vedere nel traffico cittadino. Charles è uscito mentre Norris era già in corsia e per evitare la Ferrari è andato a colpire il muro.

Scontata e giusta la convocazione dei commissari per il ferrarista, ma dopo qualche ora il verdetto ha assolto il comportamento degli uomini della Scuderia punendo il team con una multa minima di 10 mila euro. I commissari hanno avuto la mano leggera e perdonato la squadra, considerando il tutto un malinteso tra Charles e il suo capo meccanico: "Il membro del team, che era responsabile della condotta sicura durante il rilascio dell'auto 16, ha valutato male la situazione e ha dato istruzioni poco chiare alla LEC, che non poteva vedere l'auto di NOR. Di conseguenza, entrambe le auto si sono scontrate", si legge nel comunicato. Meglio così.

La prima giornata di prove nel caldo soffocante di Singapore ci aveva regalato lo show di Alonso al mattino e quello di Piastri al pomeriggio con il leader del Mondiale pronto a mandare subito un messaggio forte a chi vorrebbe scalzarlo. Sembra essersi ripreso dai crash di Baku e pronto a rilanciare la sua fuga.

I suoi avversari saranno i soliti: il suo compagno Norris e Max Verstappen, sempre lì in agguato (terzo tempo a 0143): "Abbiamo trovato subito il ritmo e la macchina non va male", ha detto l'olandese. Le Ferrari, incidente a parte, non sono andate bene in Fp2, ma almeno sembrano meglio di una Mercedes un po' in alto mare con Russell che è finito nel muro in uno dei suoi rari errori.