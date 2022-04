F1, è subito safety car e ritiro Ferrari: cos'è successo a Imola

Incidente in avvio di gran premio per lo sfortunato Carlos Sainz jr che è finito sulla ghiaia dopo un contatto con Daniel Ricciardo. Alla prima chicane, la cosiddetta variante del Tamburello, lo spagnolo viene tamponato dalla McLaren dell'australiano, che passa sopra anche all'alettone dell'ex Mercedes Valterri Bottas. Ricciardo riesce a salvarsi passando per il viottolo di fuga mentre la monoposto di Sainz resta piantata sulla ghiaia. Safety car, dunque, subito in pista per permettere di pulire da eventuali detriti la pista.

Giornata storta

Brutta giornata per Sainz che ha visto la sua gara conclusa già dopo un paio di curve. Anche Charles Leclerc, però, non è partito con il piede giusto in questo gran premio visto che alla partenza è stato infilato da Perez e Norris. Più sfortunato rispetto al monegasco, ovviamente, lo spagnolo della Ferrari che è rimasto suo malgrado coinvolto in un'incidente banale che ha coinvolto tre vetture con solo la Rossa, però, che ha finito anzitempo la sua corsa.

Ritiro pesante anche in ottica classifica costruttori per il Cavallino che in questa primissima parte di stagione era partita davvero alla grande rispetto alle rivali al titolo, ovvero Mercedes e soprattutto Red Bull. Il contatto Ricciardo-Sainz è stato casuale ma altamente penalizzante per lo spagnolo che ha di fatto subito un tamponamento da parte del pilota della McLaren che nel tentativo di farsi largo nel traffico ha però causato problemi a due piloti, Bottas e appunto Sainz, costringendo il secondo addirittura al ritiro. I commissari, però, hanno giudicato l'incidente avvenuto alla prima chicane tra Ricciardo, Sainz e Bottas come un normale contatto di gara con l'australiano che non è stato punito con alcuna penalità.