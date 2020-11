Gp Bahrain, incidente choc al primo giro. ​A fuoco l'auto di Grosjean

Formula1, Gran Premio del Bahrain 2020: terribile incidente per la Haas di Romain Grosjean che prende fuoco.

La monoposto, nella concitazione del primo giro, finisce in una carambola con i piloti e si schianta conto le barriere. Immediata l'esplosione a seguito dell'incidente, mentre il pilota tra le fiamme fortunatamente riesce a uscire praticamente illeso.

Una monoposto spezzata in due, come solo il nostro Alex Zanardi può tristemente ricordate: veramente miracolato il pilota francese che esce sulle sue gambe grazie all'aiuto di un commissario, visivamente sconvolto nell'incredulità generale.

Si è spaccata in due! Non ci voglio credere!

"È stato spaventoso da vedere, ma siamo contenti di vedere Romain uscire dalla Medical Car", ha twittato il suo team, che ha detto che il 34enne sarebbe stato valutato ma stava bene era cosciente. Presenti sul suo corpo delle bruciature alle mani e alla caviglie.

Terribile l’impatto: per render l’idea, si è reso necessario saldare in corso d’opera durante la bandiera rossa, la parte di guard-rail oggetto dell’intervento. La monoposto infatti, dopo essersi divisa in due pezzi, è rimasta parzialmente incastrata impedendo al pilota di uscire velocemente.

Nel tratto di pista è arrivato immediatamente anche Michael Masi, responsabile della sicurezza per il Circus, a coordinare gli interventi di ripristino.

Il precedente di Zanardi

Immediatamente la memoria corre al lontano 15 settembre 2001, quando sul circuito tedesco del Lausitzring Alex Zanardi rimase coinvolto in quell’incidente che cambiò per sempre la sua vita.

Nella fase di rientro in pista dopo l’ultima sosta al box, la monoposto di Alex Zanardi perde il controllo a bassa velocità e viene centrata in pieno lateralmente dalla vettura del canadese Alex Tagliani.

Nell’impatto, avvenuto a oltre 320 km/h, la vettura di Tagliani spezza a metà la Reynard Honda di Zanardi, il quale subisce l’amputazione immediata di entrambe le gambe.

Il resto della sua vita, delle sue gesta e del suo esempio, mutarono dopo quel tragico momento.

