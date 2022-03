Fuori dalla Champions, ma c'è subito il colpo Juve: chi arriva

La partita contro il Villarreal ha evidenziato come la Juventus debba intervenire a centrocampo ma anche in difesa. Non tanto per l'errore di Daniele Rugani sul calcio di rigore, ma per il fatto che contro gli spagnoli Massimiliano Allegri ha dovuto schierare una coppia di difensori mal assortita per via delle indisponibilità dei veterani Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. In vista della prossima stagione il primo potrebbe addirittura decidere di ritirarsi mentre il secondo, che compirà 35 anni il prossimo 1° maggio, non le giocherebbe più tutte da titolare potendosi gestire dosando le forze.

Il colpo a sorpresa

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus ha già piazzato il primo colpo del 2022-2023 e l'ha fatto a parametro zero. Si tratta dell'ex difensore della Roma, oggi al Chelsea, Antonio Rudiger che a fine anno andrà in scadenza di contratto con i Blues. La trattativa sarebbe nata e conclusa nel giro pochi giorni con la dirigenza del club di Corso Galileo Ferraris che beffato il Real Madrid. Per il tedesco è pronto un contratto quadriennale da 6,5 milioni di euro a stagione, ma grazie al "decreto crescita" costerà poco meno di 10 milioni all'anno al lordo.

Rudiger porterà forza fisica, duttilità, velocità ma anche esperienza visto che ha compiuto da poco 29 anni. Arrivabene e Cherubini hanno agito d'astuzia sul mercato approfittando della brutta aria che tira in casa Chelsea per piazzare un grande colpo beffando così il Real Madrid di Carlo Ancelotti che aveva mostrato un grande interesse per il giocatore. Con la maglia dei Blues, Rudiger è maturato molto e ne è diventato uno dei perni della squadra. Il tedesco andrà dunque ad affiancare in rosa Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Daniele Rugani anche se sugli ultimi due si faranno valutazioni in sede di mercato.

I numeri del tedesco

Rudiger sta completando la sua undicesima stagione tra le fila dei professionisti. Dopo quattro annate allo Stoccarda con 80 presenze e due gol al suo attivo, il tedesco passò alla Roma nel 2015-2016. In due stagioni mise insieme 72 presenze condite da due reti ma nell'estate del 2017 si trasferì al Chelsea che per il suo cartellino investì quasi 40 milioni di euro. A distanza di cinque anni il suo ritorno in Serie A non farà altro che alzare il livello della Juventus in fase difensiva. Rudiger, tra l'altro, ci arriva da vincente visto che ha messo in bacheca una coppa di Inghilterra ma soprattutto Champions League, Europa League (con Sarri in panchina), Supercoppa Europea e mondiale per club.