Berlusconi contro l'arbitro: "Loro giocavano in dodici..."

"Partita sfortunata, loro erano in 12. Arbitraggio scandaloso" . Lo ha detto Silvio Berlusconi, all'uscita dallo stadio Brianteo dopo il ko del Monza contro l'Udinese. "Mancavamo di 5 titolari", ha poi aggiunto il Cavaliere. Infine Berlusconi ha chiuso con una battuta l'intervento con i cronisti presenti: "Com'è che si chiama? Di Bello? Ecco, doveva chiamarsi... di brutto".

Per quanto riguarda la posizione dell'allenatore, "il futuro di Stroppa è qui con noi. Certo, iniziare con tre sconfitte è cosa negativa. Dovremmo recuperare gli infortunati e rispettare gli schemi di gioco che non vengono rispettati". Sulla prestazione della squadra invece: "Ho detto che avrebbero dovuto vincere, che non avremmo dovuto perdere. Di come i difensori avrebbero dovuto comportarsi nei confronti degli attaccanti dell'Udinese, ovvero marcare a uomo, stargli addosso, cosa che non è stata fatta. Ho detto al portiere di fare rinvii lunghi e agli attaccanti di tirare in porta più volte possibile: sono stati i suggerimenti alla buona poi non stati seguiti dalla squadra".

“L’Udinese giocava in 12 perché con loro c’era anche l’arbitro. Come si chiama? Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto”#Berlusconi #MonzaUdinese pic.twitter.com/Re524c4YAS — franco vanni (@franvanni) August 26, 2022

Non sono bastati gli assalti finali per poter evitare la terza sconfitta consecutiva. Il Monza si lecca le ferite anche nel secondo match interno contro l'Udinese: 2-1 il risultato finale in favore dei friulani, decisive le reti siglate da Udogie e Beto, una per tempo (per i brianzoli in gol Andrea Colpani). Un ko pesante per i biancorossi che hanno espresso un buon gioco rispetto alle prime due uscite di campionato ma non sono riusciti a strappare nemmeno un punto all'Udinese.

A questo Giovanni Stroppa potrebbe finire sulla graticola. Dopo giorni in cui la posizione del tecnico era sembrata meno solida, ora il momento per il tecnico di Mulazzano si fa ancora più delicato. Del resto, questa era la partita a cui chiedere risposte dopo le sconfitte nelle prime due uscite e i mal di pancia per la gestione dei 90' di Napoli. A difesa dell'allenatore sono arrivate però le parole di Adriano Galliani, che conferma le parole di Berlusconi. "Andiamo avanti tranquilli e sereni, peccato gli infortuni. Stroppa confermato? Assolutamente". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza, all'uscita dallo U-Power Stadium.

Adesso la classifica piange e nel prossimo turno ci sarà un'altra gara proibitiva in casa della Roma di José Mourinho. Ma sono anche gli infortuni a preoccupare. Prima dell'inizio del match sono arrivate altre brutte notizie per Stroppa: Marlon, dopo gli infortuni di Pablo Marì e Andrea Ranocchia, è stato costretto ad accomodarsi in tribuna a causa di una contrattura all'adduttore accusata durante la rifinitura. Nonostante tutto guai a perdere la fiducia dopo solo tre giornate. La strada è ancora lunga.

