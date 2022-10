"Furto made in Uefa”: Salvini attacca l’arbitro di Milan-Chelsea

La serata europea del Milan contro il Chelsea è iniziata male e finita peggio: dopo soli 18 minuti l'arbitro tedesco Siebert ha deciso, in modo scriteriato, di assegnare un calcio di rigore agli inglesi ed espellere Tomori. Una decisione eccessiva per tutti gli addetti ai lavori e anche per i tifosi più appassionati: milanista doc, Matteo Salvini ha esternato in una diretta su Tik Tok il pensiero di tutti i tifosi rossoneri ma anche di chi segue il calcio in modo obiettivo.

"Furto Uefa"

" Matteo, il Chelsea stasera ha rubato la partita ", ha scritto al termine della partita un utente. Salvini prima annuisce, poi conferma e subito dopo parte la stoccata: " Furto Uefa, possiamo dirlo. Furto made in Uefa ", sottolineando come l'arbitraggio sia stato " scandaloso ". Breve e conciso, alcuni secondi dopo Salvini ha chiuso la parentesi legata alla gara di Champions visibilmente arrabbiato. Il rigore più espulsione di Tomori è stato un errore a tutti gli effetti: riguardando la moviola, restano enormi dubbi sull'effettiva trattenuta del difensore rossonero ai danni di Mount, Insomma, il rigore e l'espulsione potevano essere evitate e la gara del Milan sarebbe potuta essere diversa. Lo sappiamo, con i se e i ma non si va avanti.

La rabbia del Milan

Al termine della gara, Stefano Pioli si è avvicinato all'arbitro ancora in campo per commentare l'episodio che ha cambiato la partita. Ai microfoni della stampa, poi, ha spiegato di non voler rivedere le immagini del rigore. " Credo sia troppo evidente e troppo facile giudicare. Ho detto all'arbitro ciò che pensavo a fine partita, non parlo un inglese così fluido ma credo che abbia capito ". Il calcio è uno sport di contatto, non è mai rigore e non è mai rosso quello ", ha dichiarato a Sky. Ha rincarato la dose anche Stefano Tonali che, a Mediaset Infinity, ha dichiarato come l'arbitro abbia creato un grosso problema con un rigore e un cartellino rosso. "Se fossi stato nell'arbitro non avrei dato neanche il rigore - spiega il centrocampista rossonero - In una competizione così, ad un quarto d'ora dall'inizio... Non possiamo scegliere noi gli arbitri, hanno mandato questo e ha fatto una pessima gara".

"Siebert voto 3"