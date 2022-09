La 'gaffe' di De Laurentiis: fotografato con un Samsung a fianco di Tim Cook

Aurelio De Laurentiis immortalato insieme a Tim Cook ma tra le mani ha un cellulare di marca Samsung invece che un modello Apple. Una piccola gaffe per il patron del Napoli, che sta vivendo un momento d'oro con gli azzurri, grandi protagonisti in questo inizio di stagione e primi in classifica sia in campionato che nel girone di Champions League.

L'occasione era di quelle speciali, nella giornata di oggi, Tim Cook ha ricevuto la laurea honoris causa in Innovation and International Management nell'Aula Magna della Federico II. Dopo aver ricevuto la laurea tra gli applausi dei presenti il Ceo della Apple è stato accompagnato dalla sua vice Lisa Jackson a visitare l'Academy Apple, a San Giovanni a Teduccio, periferia est del capoluogo campano.

Per l'evento nell'ateneo napoletano era presente anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha subito avvicinato Tim Cook per un saluto. Subito dopo il patron del Napoli ne ha approfittato per pubblicare la foto dell'incontro sui suoi profili social. "Incontro piacevole in occasione del suo Honorary Degree alla Federico II", ha commentato su Twitter Adl a margine dell'evento che si è tenuto alla Apple Academy di San Giovanni a Teduccio. "Insieme con noi il Rettore Lorito, il sindaco di Napoli Manfredi e il presidente dell’Unione Industriali di Napoli Jannotti Pecci".

Incontro piacevole con Tim

Cook in occasione del suo Honorary Degree alla Federico II (dove si laureò mio padre Luigi) insieme al Rettore Lorito, al sindaco di Napoli Manfredi e al presidente dell’Unione Industriali di Napoli Jannotti Pecci #ADL pic.twitter.com/8hRk1DqMqR — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 29, 2022

Nella foto postata da De Laurentiis spunta però un piccolo particolare "compromettente". Osservando l'immagine si vede da un lato il patron del Napoli e dall'altro l'amministratore delegato di Apple, tra le aziende più importanti al mondo e fin qui tutto bene. Guardando con attenzione però il produttore cinematografico lo si vede impugnare un cellulare Samsung, uno dei più agguerriti competitor della Apple. Davvero un "grande smacco" per Tim Cook. Chissà cosa avrà pensato dopo aver visto la foto.

