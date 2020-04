Gara virtuale, sudore vero: un Fiandre show

Nella realtà aveva collezionato due secondi posti, un terzo e un quinto posto, ieri l'oro olimpico di Rio Greg Van Avermaet, 35enne belga con al proprio attivo anche una Roubaix e una Gand-Wevelgem, ha vinto alla maniera dei grandi con un attacco secco sul Paterberg, la prima edizione della Ronde Lockdown, il Giro delle Fiandre.

Tredici corridori a sfidarsi sugli ultimi 31 chilometri del percorso, affrontando Kruisberg, Oude Kwaremont e Paterberg in un percorso virtuale ma estremamente realistico, così come reali sono stati la fatica e il sudore degli atleti.

Il primo ad animare la corsa è stato il giovane talento Evenepoel sulla ruota del quale si sono portati il nostro Alberto Bettiol, De Gendt e Roche. Il primo ad arrendersi è stato proprio il toscano vincitore dell'ultimo Fiandre, mentre De Gendt e Roche hanno tirato dritto, raggiunti da Van Avermaet e Naesen. Evenepoel ha cercato di fare la differenza sul Vecchio Kwaremont ma è stato raggiunto dagli avversari tirati da Roche e nulla ha potuto quando Van Avermaet ha piazzato la sua botta vincente.

Sul traguardo di Oudenaarde, Van Avermaet ha così potuto alzare le braccia al cielo mentre al secondo posto Naesen ha battuto allo sprint Roche, con De Gendt quarto. Alberto Bettiol è scivolato via via nelle retrovie chiudendo al dodicesimo posto, mentre il solo Michael Matthews si è arreso dopo venti minuti e non ha concluso la prova.

Realmente si è disputato anche il Gp del Vietnam di F1 virtuale. Il circuito di Hanoi, teatro della gara vietnamita, sarebbe stata una delle novità di questa stagione: per questo è stato scelto il circuito semi-cittadino di Albert Park, a Melbourne. In corsa i fratelli Charles e Arthur Leclerc oltre ai sim-driver professionisti David Tonizza, campione del mondo in carica di F1 Esports Series, ed Enzo Bonito, nuovo acquisto della squadra di Maranello. La vittoria è andata al più esperto dei fratelli Leclerc davanti a Lundgaard e a Russell.