Gasp vuole due regali. Anche una Dea crede in Babbo Natale

Con il Natale alle porte gli allenatori sperano di scartare sotto l'albero tanti nuovi regali sotto forma di rinforzi per alzare la competitività delle rispettive squadre. A partire da Gian Piero Gasperini che nella letterina a Babbo Natale ha chiesto due nuovi innesti. La Dea per restare in alto fino alla fine punta a rendere ancor più profonda la rosa: nel mirino un centrocampista (piace Frendrup del Genoa), che possa far rifiatare i titolarissimi Ederson-De Roon, e un attaccante (un'idea porta a Berardi che vorrebbe lasciare Sassuolo).

Si aspetta tre regali anche a Napoli Antonio Conte, che è alla prese con diversi calciatori scontenti e desiderosi di andare altrove per giocare di più. In particolare appaiono pronti a fare i bagagli a gennaio il terzino Spinazzola, il centrale Rafa Marin (può andare in prestito al Como), il centrocampista Folorunsho e l'attaccante Raspadori. Quest'ultimo piace a Juve, Roma e Atalanta, ma il club di De Laurentiis non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente. Ecco perché appare più percorribile la pista di uno scambio coi giallorossi: Jack nella Capitale e Pellegrini alla corte di Conte.

Dai bianconeri invece il ds Manna vorrebbe prelevare Danilo per puntellare la retroguardia, mentre per la corsia mancina prende quota il nome di Biraghi, al passo d'addio con la Fiorentina. Innesti di esperienza per non lasciare nulla di intentato nella corsa al tricolore. Per quanto riguarda Danilo molto dipenderà dalle mosse della Vecchia Signora. Se dalle parti della Continassa dovessero arrivare due nuovi difensori, a quel punto l'addio del brasiliano diventerebbe probabile visto che il capitano bianconero non fa impazzire Thiago Motta che predilige centrali con altre caratteristiche.

Nel mirino di Giuntoli ci sono Hancko (Feyenoord), Antonio Silva (Benfica) e Tomori (Milan). Per quest'ultimo il Diavolo chiede 30 milioni e non sembra intenzionato ad aprire alla formali del prestito con diritto di riscatto prospettata dai bianconeri. Ecco perché può prendere quota il portoghese, se Mendes riuscirà a liberarlo a condizioni favorevoli. L'arrivo del classe 2003 non escluderebbe comunque quello di Hancko, che rimane il preferito della Juve per via della sua grande duttilità (può giostrare sia da centrale sia da terzino sinistro).

Lo slovacco ha già detto si alla proposta quinquennale (2,5 milioni a stagione) dei dirigenti juventini, che adesso cercano la quadra con la società olandese (prestito con obbligo da 25 milioni più bonus). Infine Fonseca si aspetta un mediano come cadeau per completare l'organico: fari puntati su Bondo (Monza).