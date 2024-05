Gasperini, la Dea è pronta alle follie. Quattro milioni a stagione per blindarlo

Avanti insieme. La Dea non vuole perdere il suo cavaliere prediletto. La famiglia Percassi ha alzato il pressing per convincere Gian Piero Gasperini a restare ancora a lungo sulla panchina dell'Atalanta. Il club nerazzurro per blindare il proprio condottiero ha pronto un ricco rinnovo del contratto fino al 2026 con opzione per il 2027 da 4 milioni a stagione. Una mossa volta ad allontanare le pericolose sirene provenienti da Napoli, dove Aurelio De Laurentiis continua a sfogliare la margherita per la scelta del nuovo tecnico. Restano in auge per la società azzurra i nomi di Antonio Conte e Stefano Pioli.

Quest'ultimo, fresco di risoluzione col Milan, rappresenta la soluzione più semplice da raggiungere. Il tecnico parmigiano, infatti, appare disposto ad accettare un biennale da 3 milioni a stagione più 1 di bonus. Molto meno di quanto ADL dovrebbe spendere per portare il serial winner leccese all'ombra del Vesuvio. Conte chiede un triennale da almeno 6,5 milioni netti a stagione più 2 di bonus (automatici in caso di qualificazione alla Champions League). Sullo sfondo in casa partenopea rimane pure il nome di Vincenzo Italiano, al passo d'addio con la Fiorentina. Un nome meno roboante rispetto agli altri candidati per il dopo Calzona, ma da non sottovalutare visto che De Laurentiis avrebbe voluto portarlo alla guida della sua squadra già l'estate scorsa. Su Italiano è forte anche il pressing del Bologna, alla ricerca dell'erede di Thiago Motta. I rossoblù studiano anche i nomi di Maurizio Sarri ed Eusebio Di Francesco: riflessioni in corso. Le stesse che animano la Fiorentina: la Viola appare indecisa tra Raffaele Palladino e Alberto Aquilani, quest'ultimo nel mirino anche del Sassuolo. Al Monza invece potrebbe arrivare un Campione del Mondo 2006 in panchina: quotazioni in rialzo per Nesta, pupillo di Galliani ai tempi del Milan.

Avanti tutta per Paolo Vanoli (Venezia) al Torino al posto di Ivan Juric, che è nel casting del Cagliari insieme ad Alessio Dionisi, Marco Baroni e Paolo Zanetti. Toccherà a uno di loro sostituire Ranieri, che ha deciso di ritirarsi all'età di 72 anni.