Gigio e la Joya, i rinnovi che scottano

Da ieri tutti i calciatori in scadenza di contratto nel giugno 2021 sono liberi di firmare con un altro club per la prossima stagione. Ecco perché non c'è più tempo da perdere, onde evitare di perdere a zero i propri gioielli.

Le situazioni più bollenti riguardano il Milan, al lavoro per blindare Donnarumma e Calhanoglu. Il turco è vicino ad allungare fino al 2024. Restano da sistemare le cifre, visto che il numero 10 vorrebbe 5 milioni annui come stipendio, mentre Maldini ne ha offerti 3,5 più bonus. Filtrano comunque sensazioni positive e intorno ai 4 milioni può arrivare la fumata bianca. Per quando riguarda i fratelli Donnarumma il Milan ha le idee chiare: ad Antonio (terzo portiere) non verrà rinnovato il contratto, mentre per Gigio è pronto un ritocco da 6 a 7 milioni netti a stagione. Pochi secondo Raiola che ne chiede 10 per il suo assistito e vorrebbe inserire una clausola rescissoria. Sullo sfondo le ombre di Psg, Real Madrid e Juve che sono pronte a farsi avanti.

La Vecchia Signora aspetta la risposta di Dybala (scade nel 2022) alla proposta di rinnovo da 10 milioni più bonus a stagione fino al 2025. Resta spinosa la questione Milik per il Napoli con tanto di battaglia legale all'orizzonte tra multe e violazioni contrattuali: il polacco ha scelto di non rinnovare a vorrebbe andarsene a zero in estate (Juve e Inter interessate), mentre De Laurentiis punta a venderlo subito (piace al Marsiglia) per incassare 15 milioni.

Questione rinnovi (seppur non su contratti a termine) che tiene banco anche in casa Inter con i prolungamenti fino al 2025 per De Vrij, Bastoni e Lautaro Martinez. Per i difensori mancano solo le firme di rito, mentre per l'argentino l'intesa potrebbe arrivare intorno ai 5,5-6 milioni annui. Tutto ok per il rinnovo annuale di D'Ambrosio. Attivissima la Roma: giallorossi pronti a intavolare i discorsi per blindare fino al 2025 Villar, Ibanez e Veretout. Da discutere la questione relativa a Pellegrini (in scadenza nel 2022 e che si può liberare dietro il pagamento della clausola da 30 milioni), appare invece solo una formalità il rinnovo annuale di Mirante. Senza dimenticare un certo Leo Messi: chi lo vuole dovrà mettere sul piatto un ingaggio da 50 milioni all'anno. Il ManCity in pole.