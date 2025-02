Per Gimenez è fatta, enigma Tomori, Calabria addio dopo 18 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Missione compiuta. Il lungo inseguimento del Milan a Santiago Gimenez (foto a sinistra) è arrivato finalmente al traguardo. I rossoneri si sono assicurati il goleador messicano, versando nelle casse del Feyenoord 32 milioni di euro più 3 di bonus e una piccola percentuale sulla futura vendita. Per El Bebote, come è soprannominato l'attaccante classe 2001, contratto fino al 2029 da 2,2 milioni a stagione più bonus.

Stamattina sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare in sede l'accordo col Diavolo; mentre alle 18 sarà in tribuna a San Siro per assistere al Derby e per tifare per i suoi nuovi compagni di squadra. Chissà se tra qualche giorno giocherà insieme a Fikayo Tomori. Interrogativo inevitabile dopo che il centrale ha preso tempo verso il possibile ritorno in patria. L'inglese ha declinato per ben due volte nelle ultime 24 ore le avance del Tottenham, che aveva raggiunto l'intesa col Milan per acquistarlo per 25 milioni. Un mancato introito che rischia di complicare l'assalto rossonero a Joao Felix (Chelsea) per la trequarti, alla fine Tomori sembra destinato a restare.

Bloccata intanto pure la partenza di Camarda che era pronto ad accasarsi al Monza: Galliani ha dovuto ripiegare in fretta e furia su Ganvuola dello Young Boys. Ieri dopo 18 anni è terminata l'avventura rossonera di capitan Calabria (fioto a destra) che va al Bologna per 500mila euro: addio commosso («È come lasciarsi con la moglie»); intanto Morata è volato a Istanbul dove oggi firmerà col Galatasaray. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter ha preso l'esterno Nicola Zalewski. Sarà lui l'erede di Buchanan passato al Villarreal in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (13 milioni). Il polacco ieri mattina ha rinnovato con la Roma fino al 2026: operazione propedeutica al passaggio in prestito oneroso (600mila euro) con diritto di riscatto (6 milioni) alla corte di Inzaghi. Il mercato in entrata dei Campioni d'Italia in carica appare chiuso; mentre in uscita occhio ad Arnautovic (proposto alla Fiorentina)anche se la sensazione è che rimarrà. Continua la caccia della Juventus a un difensore centrale: dopo il no del Lens per Danso i bianconeri sono tornati alla carica col Newcastle per Kelly.

Si cerca l'intesa sulla formula coi Magpies, che chiedono 15-18 milioni e soprattutto l'inserimento dell'obbligo di riscatto. Condizione questa che non convince del tutto dalle parti della Continassa, dove puntano a chiudere in prestito con di diritto di riscatto.