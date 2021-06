Giocatori inginocchiati in Inghilterra-Austria. Finisce male

L'amichevole tra l'Inghilterra di Gary Southgate e l'Austria ha fatto registrare un episodio che ha fatto molto rumore e il giro del mondo. Quella che avrebbe dovuto essere una festa, al Riverside Stadium di Middlesbrough, per il ritorno sugli spalti del pubblico si è invece trasformato in qualcosa che ha fatto discutere. I 22 calciatori in campo, infatti, si sono inginocchiatì sul terreno di gioco, prima del fischio d'inizio in segno di solidarietà con la campagna 'BlackLivesMatter'.

Peccato che il pubblico sugli spalti non abbia gradito questo gesto e per farlo capire ha iniziato a ululare nei confronti dei calciatori e a fine gara il ct dell'Inghilterra si è detto rammaricato dell'accaduto

"I'm quite taken aback as to how loud that was" - @bbcjohnmurray



Listen to the moment some fans inside the Riverside booed England and Austria players taking the knee.



https://t.co/5Du5Yilmm1#ENGAUT #bbcfootball pic.twitter.com/FbeFU4Bm0I — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) June 2, 2021

Reazioni social

"Poi ditemi che non occorre un asteroide per risolvere il problema! Inghilterra-Austria, i calciatori si inginocchiano contro il razzismo: i tifosi rispondono con i fischi", il commento sui social di un utente e ancora: "Inghilterra-Austria, i calciatori si inginocchiano contro il razzismo: i tifosi rispondono con ululati e fischi. Forse abbiamo accelerato troppo con le riaperture". "Inghilterra-Austria, i calciatori si inginocchiano contro il razzismo: i tifosi rispondono con ululati e fischi. Finalmente siamo tornati alle nostre passioni", uno dei tanti commenti sui social.

Anche n finale di Champions League anche i 22 calciatori di Chelsea e Manchester City, più la terna arbitrale, si erano inginocchiati per volere dell'Uefa davanti ai 16500 spettatori che in quell'occasione non hanno contestato questo gesto che in questi mesi è stato spesso contestato.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?