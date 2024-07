Le smentite agli alibi di Spalletti

Ascolta ora 00:00 00:00

Da Certaldo a Collodi ci sono sessantaquattro chilometri. La distanza si accorcia clamorosamente ripensando alle parole pronunciate da Spalletti Luciano a commento dell'eliminazione dal campionato europeo: «Non vorrei che non si ricordasse che altri allenatori hanno avuto a disposizione venti partite per conoscere i calciatori, io ho avuto poco tempo». Ecco che il personaggio nato a Collodi spunta con il suo naso e viene così smascherato, premio Pinocchio d'oro 2024. Certe verità durano lo spazio di uno sbadiglio, Spalletti ha gestito la nazionale per 14 partite, ottenendo 3 sconfitte, 7 vittorie e 4 pareggi. Un paio di colleghi suoi hanno fatto meglio, molto meglio. Incominciamo con Luis de La Fuente che ha preso in mano la Spagna da Luis Enrique nel dicembre del 2022 dopo averla guidata in emergenza durante il Covid che aveva bloccato il tecnico oggi al Psg. Dunque De La Fuente, contestato dalla stampa per non avere mai allenato un club né di prima né di seconda divisione ma aveva portato la Under 19 al titolo europeo in Grecia e la Under 21 a vincere il torneo in Italia e all'argento olimpico a Tokyo, nel giro di un anno e mezzo ha collezionato 16 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in 19 partite con la vittoria nella Nations League. Non basta? Vincenzo Montella, compatriota di Spalletti, ha assunto il ruolo di selezionatore della Turchia nell'ottobre scorso, tempo ridotto, partite 12, vittorie 6, pareggi 2, sconfitte 4 ma tra queste anche un mortificante 1 a 6 proprio contro gli austriaci il 26 marzo. I colleghi turchi riferiscono che nello spogliatoio della Red Bull Arena di Lipsia, Vincenzo Montella abbia ricordato a tutti i suoi uomini quella figuraccia e il desiderio assoluto di cancellarla con una prova di alta tensione agonistica ed emotiva.

Nessun esalogo, nessun appello con alzata di mano, nessun divieto di play station ma la normalità dell'orgoglio che è la droga più naturale per un atleta. Da Collodi a Certaldo si fa festa, la favola continua e vissero tutti felici e perdenti.