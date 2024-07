L'europeo misurato al footvelox

Ascolta ora 00:00 00:00

Il calcio non è una questione di tecnica. E nemmeno di tattica. Il calcio è velocità, al punto che l'Uefa, che in quanto a tempi di reazione è seconda a chiunque, ha pubblicato una lista dei 30 calciatori più veloci dell'Europeo. Inutile farsi illusioni, non c'è nemmeno l'ombra di uno degli azzurri che si sono esibiti come in un copia e incolla del ritmo affabulatorio del loro allenatore Spalletti Luciano, bravo ma lento. Inaugurato, dunque, un nuovo dispositivo il footvelox che non crea ansia ai viaggiatori, in quanto spettatori, anzi li eccita e premia a sorpresa gli Achille pié veloce non omerici ma prosaicamente calcistici. Va da sé che il fulmine in campo è stato Mbappé capace di raggiungere i 36,5 chilometri all'ora (non si conosce quale tipo di rilevatore abbiano utilizzato i gendarmi dell'Uefa). In verità il fenomeno mascherato ha utilizzato raramente la propria velocità ma è singolare che dovrà farlo stasera contro il secondo in classifica, cioè lo spagnolo Ferran Torres segnalato a 36 all'ora. Il tachimetro dell'europeo non è riuscito a registrare né Chiesa, né Scamacca sfuggiti al controllo perché in fase tartaruga, addirittura più lenti degli ultimi due nella lista dei trenta, l'ungherese Szoboszlai e il rumeno Dragus fermi a 34,5. Uno si aspettava che tra gli speedy gonzales ci fosse Nico Williams ma la freccia spagnola è al ventitreesimo posto della pole position con 34,7 chilometri all'ora, la stessa andatura lenta dell'anglotedesco Musiala e del belga Trossard. Segnalo che il turco Ylmaz è 14esimo a 35,1, più lesto di lui l'olandese Frimpong a 35,2. Ma dove sarà mai Leao? L'ultimo della top ten con 35,4 km all'ora e il suo sodale milanista Theo Hernandez lo precede alla velocità di 35,7.

Numeri che fanno ridere, il calcio è fosforo, il gioco prevede la velocità ma deve essere abbinata all'intelligenza, correre per correre non serve a nulla. Un perfido ex francese ha detto che Theo Hernandez - Mbappé - Dembelé - Barcola sarebbero protagonisti alle Olimpiadi, non nel calcio ma nella 4x100.