Marciniak, l'ultima farsa Uefa

A dirigere la finale dell'Europeo, domenica sera a Berlino, sarà il polacco Marciniak. Per i deboli di memoria segnalo che l'arbitro è passato alla cronaca per il gol annullato a De Ligt, all'ultimo secondo della semifinale di ritorno tra il Real Madrid e il Bayern di Monaco. Sciocchezze, pinzillacchere avrebbe detto Totò, citato a caso perché la farsa Uefa sulle designazioni arbitrali prosegue senza sosta, infischiandosene di quello che accade sui campi di gioco. Marciniak cancella Orsato al quale è stata tolta l'ultima uscita prima del ritiro, nessuno stupore, Orsato resta, dopo Concetto Lo Bello, il migliore arbitro italiano di sempre, a prescindere dal numero di partite dirette, lo è stato per capacità, personalità mai esibita e per avere resistito alle insinuazioni sulla sua sudditanza psicologica. Forse presenterà le dimissioni, forse farà il consulente come altri suoi ex colleghi, l'Uefa ha confezionato il pacco senza il fiocco e per ribadire la propria superbia dopo aver designato ieri Vincic, compatriota di Ceferin, per Francia-Spagna, ha scelto per la semifinale di oggi, tra Inghilterra e Olanda, il tedesco Felix Zwayer. La stampa inglese ha tirato fuori dagli archivi la storia tra l'arbitro e Jude Bellingham al tempo in cui il calciatore giocava per il Borussia di Dortmund e la partita contro il Bayern nella quale Zwayer negò un rigore ai prussiani consentendo la vittoria dei bavaresi. Bellingham commentò: «Perché stupirvi di un arbitro corrotto?». L'inglese fu punito con una multa di 40 mila euro ma l'accusa a Zwayer risaliva alla squalifica di sei mesi inflitta allo stesso arbitro, scandalo del 2005, per avere ricevuto 300 euro dal collega Robert Hoyzer (arrestato e sospeso per un anno e mezzo)una somma per addomesticare una partita di terza serie.

Hoyzer faceva parte di un gruppo croato di scommettitori il cui giro di puntate sfiorava il miliardo e mezzo di euro. La federcalcio tedesca tenne all'oscuro la vicenda, un'inchiesta del settimanale Die Zeit rivelò tutti i dettagli e i nomi dei coinvolti. Stasera Bellingham ritroverà Zwayer, stretta di mano e bye bye. Viva l'Uefa.