Gp Arabia Saudita: Verstappen vince su Leclerc e Sainz

La Ferrari non vince in Arabia Saudita ma si conferma su livelli alti, altissimi. A vincere il secondo appuntamento della stagione di Formula Uno è stato il campione del mondo in carica Max Verstappen che con la sua Red Bull ha battagliato fino all'ultima curva con uno strepitoso Charles Leclerc che si è arreso solo sul traguardo finale dopo una gara ruota a ruot con il collega olandese. Terzo posto per l'altra Ferrari di Carlos Sainz che conferma come la monoposto rossa sia finalmente tornata competitiva in questa stagione (sullo spagnolo pende una possibile penalizzazione per non aver rallentato a dovere in regime di bandiere gialle.

Leclerc, tra l'altro, ha ottenuto anche il punto addizionale per aver fatto registrare il giro più veloce proprio nell'ultima tornata. Per come stanno combattendo i piloti ogni punto conquistato sarà utile per decidere chi sarà campione del mondo. Solo quarto il messicano Perez che dopo la pole ottenuta ieri non è riuscito a ripetersi in gara. Si conferma la "regola" dell'esordiente della pole position che non riesce poi a vincere il gran premio. Solo decimo uno spento Lewis Hamilton che dopo il terzo posto nel primo gran premio stagionale ha avuto diverse difficoltà con la sua Mercedes. Quinto il compagno di squadra dell'inglese della Mercedes a testimonianza di come la macchina sia un po' in difficoltà rispetto a Ferrari e Red Bull.

La gara

Perez parte subito forte e tiene la pole position con Leclerc secondo e Verstappen che svernicia Sainz prendendosi così il terzo posto. Al giro 17 Latifi va a muro con la safety car che scombina i piani di tutto e alla fine è il monegasco della Ferrari che si prende il primo posto davanti al campione del mondo. La gara procede su ritmi altissimi con la rossa che continua a dare filo da torcere alla Red Bull ma al giro 37 cambia ancora tutto per via dei ritiri di Bottas, Alonso e Ricciardo che fa intervenire la "virtual safety car" che fa scendere da due a un secondo il vantaggio di Leclerc su Verstappen che al giro 47 si prende la prima posizione chiudendo poi in testa al giro 50 (quello finale). La possibilità di poter inserire il "drs" con la virtual safety car ha sicuramente dato un vantaggio al pilota della Red Bull che ha poi potuto ultimare il sorpasso sul giovane rivale della rossa che devo però gioire, comunque, e con lui anche Sainz: la F-75 è più viva e competitiva che mai.