La MotoGp resta affare dei Marquez

Cambiano i paesi, le piste, ma davanti ci sono ancora loro: i fratelli Marquez. La MotoGP è ancora una questione di famiglia il sabato del Gp di Gran Bretagna, settimo appuntamento del mondiale sullo storico tracciato di Silverstone. Questa volta a vincere la Sprint è stato Alex, il più piccolo dei Marquez, che ha preceduto l'otto volte campione del mondo e il pilota della VR46 Di Giannantonio.

È "solo" la gara corta, ma per la prima volta Alex è riuscito a battere Marc ad armi pari. Il pilota della Gresini Racing si è imposto con autorità, firmando un successo che vale tantissimo in termini di autostima. «Ho fatto tutto bene, anche se in partenza potevo fare meglio. Sono riuscito a controllare bene l'usura delle gomme. Quando mio fratello Marc è andato largo sono scappato via dettando il mio passo», ha dichiarato Alex al traguardo. Secondo, ma consolato dal fatto di essere battuto dal suo stesso sangue, Marc ha confessato: «Sono partito molto aggressivo, essendo in seconda fila era la strategia giusta. Ho fatto un errore in curva 3 e Alex mi ha passato. Era più veloce».

Corsa deludente per Bagnaia che scattava dalla terza posizione davanti a Marc. Il crollo lo ha portato a chiudere solamente quinto. Un duro colpo anche a livello Campionato (meno 56 dal leader Marc). All'ultimo giro, infatti, Pecco ha dovuto fare i conti con Johann Zarco. Il francese del Team Honda LCR, vincitore a Le Mans, ha chiuso nella Top 5 davanti all'Aprilia di Bezzecchi. Resta il rammarico anche per Quartararo, settimo.

La pole position la terza consecutiva aveva fatto ben sperare in un ritorno del Diablo e della Yamaha, ma nonostante i progressi c'è ancora molto da lavorare da fare, soprattutto in ottica gara. «Sembra che la Yamaha stia lavorando bene soprattutto sul giro secco, il che è positivo». TV: oggi ore 14 gara (Sky Sport Motogp).