Colpo di scena: scippo al Milan per sostituire Eriksen

Hakan Calhanoglu è pronto a dire addio al Milan dopo 4 anni più di bassi che di alti ma potrebbe non lasciare la Serie A e la città di Milano. L'Inter di Suning, infatti, è pronta a mettere a segno un grande colpo di mercato e a costo zero con l'ingaggio del turco che andrà in scadenza di contratto con i rossoneri il 30 giugno. Il club di via Aldo Rossi ha già fatto pervenire un'offerta all'entourga del 27enne ex Bayer Leverkusen da 4 milioni di euro contro i 2,5 che ha guadagnato in questi anni.

L'Inter avrebbe offerto un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione, superando di un milione l'offerta del suo attuale club e questo lo starebbe facendo vacillare. Il Milan, però, non ha intenzione di partecipare ad alcuna asta come fatto per Gigio Donnarumma e nel caso lo farà partire senza controrilanciare. Se Calhanoglu dovesse cedere alla tentazione Inter allora il Milan si getterebbe a capofitto su Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona.

Idea nerazzurra

Calhanoglu rappresenta una grande opportunità di mercato, a costo zero, per l'Inter con Simone Inzaghi che ha fatto intendere alla proprietà e alla dirigenza di apprezzare il giocatore turco. Il 27enne sarebbe utilizzato alla Luis Alberto e andrebbe a prendere il posto di Christian Eriksen in attesa di capire qualcosa di più sul futuro del centrocampista danese. In uscita dal club nerazzurro tanti esuberi in mezzo al campo come Radja Nainggolan, Joao Mario, uno tra Matias Vecino e Arturo Vidal e in tutto questo c'è da considerare come Stefano Sensi non sia propriamente affidabile dal punto di vista fisico

L'ingaggio di Calhanoglu sarebbe proprio visto nell'ottica di avere in rosa un giocatore duttile, tecnico, intelligente e capace di ricoprire tanti ruoli. I numeri del turco con il Milan dicono: 172 presenze e 32 reti in tutte le competizioni, mentre nei suoi precedenti anni in Bundesliga fece molto bene un anno con l'Amburgo con 38 partite giocate e 11 reti segnate, ancora meglio nei tre anni al Bayer con 28 reti messe a segno in 115 apparizioni complessive.

Il possibile approdo all'Inter, tra i campioni d'Italia, rappresenterebbe un colpo a zero messo a segno dai cugini al Milan ma soprattutto uno "sgarbo" da parte del calciatore nei confronti del club rossonero che lo ha aspettato per tutti questi mesi e che l'ha sempre messo al centro del progetto nonostante prestazioni non troppo esaltanti per due anni e mezzo.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?