Grazie alla Bestia la Ducati fa 100. Suo il Costruttori

E quando meno te l'aspetti, Enea Bastianini tira fuori il coniglio dal cilindro e regala una gara superlativa, alla Bestia, come recita appunto il suo soprannome.

Quando tutti si aspettavano un duello tra Bagnaia e Martin, i due contendenti per la lotta al titolo, il riminese tira fuori gli artigli e con una manovra al limite va a vincere il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il riminese regala a Ducati la vittoria numero 100 nella classe regina nel giorno in cui vince anche il titolo costruttori, mentre il campione del mondo in carica è costretto a guardare il finale della corsa dai box. «Due traguardi che ci rendono orgogliosi e scrivono il nome di Ducati in modo ancora più indelebile nella storia della Motogp», ha commentato Claudio Domenicali, Ceo Ducati Motor Holding.

Sul podio festeggiano Bastianini, Martin e Marquez, che ha approfittato della caduta di Bagnaia a 7 giri dalla fine per salire sul podio.

Il traguardo raggiunto da Borgo Panigale è stato un po' offuscato dal sorpasso al limite di Bastianini su Martin alla curva 4 dell'ultimo giro. Una manovra aggressiva ma pulita. «È stata una gara incredibile», ha commentato Enea, «Jorge era perfetto e superarlo era difficilissimo. Ci ho provato a tre giri alla fine, ma lui ha chiuso all'uscita della 6. All'ultimo giro ho visto un po' di spazio, sono entrato al limite e poi ho chiuso la traiettoria». Una manovra alla Marquez? «Quando sei in lotta per la vittoria devi provarci». Non l'ha pensata nello stesso modo Martin, che ha risposto con il gesto dell'ombrello, cosa di cui si è poi scusato. «A caldo ho reagito così. Mi dispiace per il gesto, ma non sono d'accordo con Enea. Non c'era lo spazio per cui se non volevo cadere, sono stato costretto ad andare lungo».

Furioso anche Bagnaia, tradito dalle gomme: «Dispiace perché avevamo il passo per vincere, invece la gomma ha impiegato ben 15 giri per funzionare. Quando ho potuto spingere, avevo stressato troppo le gomme. Dispiace perché è una cosa di cui non abbiamo controllo. Per quanto riguarda il campionato abbiamo perso 5 punti, ma lotta è ancora aperta».

A Misano si è visto per la prima volta nel paddock del Motomondiale, Greg Maffei, ceo di Liberty Media, nuovo proprietario della Motogp, ha potuto ammirare uno

duello straordinario, anche se l'affluenza di pubblico è stata scarsa. Diverso invece lo stato di salute della MotoGP in Tv con gli ascolti di Sky che hanno registrato una crescita quasi a due cifre rispetto al 2023 (+9%).