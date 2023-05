Gytkjaer, dal rigore sbagliato a quello causato: Colombo salva Lecce al 101'

Poteva essere una favola di Andersen, con il principe biondo che prima di porta in serie A e poi ti regala quasi l'Europa appena prima di andarsene. Tutto sembrava scritto, al minuto 39 della ripresa: in mattinata gli avevano ribattezzato anche una rotatoria a Monza, «la Città del Vichingo», e quegli undici metri tra dischetto e linea di porta sembravano poter consegnare il danese Gytkjaer all'immortalità sportiva. Ma quando Baschirotto stende Colpani in area e il Var corregge Doveri dando la massima punizione, Gytkjaer calcia un destro angolato che Falcone smanaccia volando come il suo stesso nome suggerisce. Da eroe a cavallo a brutto anatroccolo il passo è breve, per Gytkjaer. Perché il suo avambraccio tocca il pallone rimbalzato prima sulla sua coscia: il minuto è il 98' e la favola si trasforma in incubo, lui che era stato il giocatore ad aver portato il Monza in A 366 giorni prima con 5 gol in 4 partite di playoff e segnando poi con la Juve a settembre alla prima vittoria dei biancorossi in A. Interviene di nuovo il Var, l'attesa si protrae al minuto 101: sul dischetto questa volta ci va Lorenzo Colombo da Vimercate, 21 anni e 9 chilometri per raggiungere lo U-Power Stadium partendo dalla casa natia. Colombo segna il gol che vale la salvezza matematica del Lecce, con Baroni che si inginocchia in campo e guarda il cielo dedicando la gioia al padre scomparso a maggio.

Un condensato di emozioni che cancella il poco che il campo aveva offerto in precedenza, tra due cooling break per il gran caldo, ritmo basso e occasioni nulle. Il tutto davanti a Braida, in tribuna nel giorno del record di spettatori con Galliani, per un ritorno in Brianza sempre più probabile. Il Monza che sbanda all'ultima curva, subisce il sorpasso di Torino e Fiorentina: nel Gp per l'ottavo posto che potrebbe valere la Conference, ancora 90 giri d'orologio, con Torino, Fiorentina, Monza e Bologna così schierate sulla griglia per l'ultima gara.