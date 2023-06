All'Inter il derby con il Milan per Thuram

La Juve si rifà il look sulle fasce all'insegna di due talenti Under 23. In arrivo il figlio d'arte Timothy Weah, che seguirà così le orme di papà George (Pallone d'Oro 1995 col Milan) sbarcando in Serie A per diventare un giocatore di alto livello. I bianconeri sono vicini a chiudere l'accordo con il Lille sulla base di 10 milioni più bonus. Per Weah Jr contratto quinquennale da 2 milioni a stagione. Da una corsia all'altra: la Juve per la sinistra tiene sempre d'occhio Fabiano Parisi dell'Empoli. Le parti non sono ancora entrate nel vivo della trattativa, ma la Vecchia Signora conta di giocarsi la carta Ranocchia come contropartita per abbassare le richieste del presidente Corsi, che valuta 15 milioni il suo gioiello. La stessa Juventus lavora alla cessione in Premier League di Zakaria: lo cercano West Ham e Bournemouth.

Proprio dall'Inghilterra arriverà l'erede di Skriniar volato al PSG: l'Inter é, infatti, in chiusura per il capitano del Chelsea Cesar Azpilicueta (foto sotto), che può liberarsi a zero dai londinesi. Pronto un biennale. I nerazzurri lavorano alla conferma di Bellanova (al Cagliari può andare in cambio Satriano) e hanno inoltre definito il rinnovo di De Vrij fino al 2025 con opzione per la stagione successiva. Sarà invece addio con D'Ambrosio (lo cercano club turchi e Salernitana), mentre lo United prepara l'assalto a Onana (servono almeno 50 milioni). In caso di cessione del camerunense i nerazzurri cercheranno di prendere uno tra Sommer (Bayern), Mamardashvili (Valencia) e Di Gregorio (Monza).

In uscita poi c'è sempre Brozovic: i suoi agenti spingono per il passaggio agli arabi dell'Al Nassr (triennale da 20 milioni a stagione più 4 milioni di commissioni). Marcelo però preferirebbe il Barça: il diesse Deco e un intermediario italiano sono in contatto diretto col croato, che gradirebbe appunto l'approdo in Catalogna. Riflessioni in corso. Con l'Inter che aspetta la sua cessione per fare cassa e far decollare il proprio mercato in entrata. Servono infatti parecchi denari per battere il Milan nel doppio derby di mercato su Frattesi e Thuram. A proposito dei rossoneri: definita la cessione di Tonali al Newcastle, ora Moncada é all'assalto del gioiellino Arda Guler (Fenerbahce). Il PSG resta in pressing per Osimhen: De Laurentiis ha detto no alla prima offerta da 100 milioni. Ne servono 150 per strapparlo al Napoli, che ha offerto al nigeriano il rinnovo fino al 2027 (ingaggio da 6,5 milioni annui). Infine il Monza preleva in prestito dall'Atalanta Cittadini.