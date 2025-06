I cervelli del Diavolo: Ricci dopo Modric. Juve, follie per David Como è innaMorata

L'inseguimento iniziato quasi un anno fa sembra essere arrivato finalmente al traguardo. Samuele Ricci e il Diavolo erano promessi sposi da dieci mesi e ora sono pronti a convolare a nozze. Il Milan, infatti, pagherà 25 milioni (bonus compresi) al Torino per il centrocampista della nazionale. Contratto fino al 2030 da 2,2 milioni annui per il metronomo granata, che a Milano potrà crescere all'ombra di Luka Modric (il croato sosterrà le visite mediche appena il Real Madrid concluderà il Mondiale per Club). Un centrocampista tira l'altro e i rossoneri restano vigili pure per Xhaka (offerti 10 milioni al Leverkusen che ne vuole almeno 15) e Jashari (sul tavolo 28 milioni più bonus, ma il Bruges continua a fare muro). A far loro spazio sarà Musah che non rientra nei piani di Allegri. Idem Adli e Bennacer non riscattati rispettivamente da Fiorentina e Marsiglia. In difesa la prima scelta della dirigenza milanista rimane il gioiellino classe 2006 Leoni del Parma, sul quale c'è in pressing pure l'Inter.

Avanti tutta per Jonathan David alla Juventus a parametro zero. Che poi a zero si fa per dire, visto che il canadese chiede uno stipendio da 7 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. La Vecchia Signora offre 5,5 più bonus per strappare il sì del classe 2000. Fin qui la strada è in discesa: il problema, infatti, sono il bonus alla firma per la punta e le commissioni per i suoi agenti. Un pacchetto da ben 20 milioni che spaventa dalle parti della Continassa. Contatti in corso per cercare di limare le cifre e provare ad arrivare al traguardo. Nel frattempo la Juve, dopo la frenata del Napoli che ha virato altrove, sta provando a inserirsi per Sancho (Manchester United). Un altro nome come quello di David che era già stato sondato e cercato in passato da Cristiano Giuntoli. Della serie: sembra una Juve gattopardesca sul mercato, in quanto - al netto della rivoluzione societaria - gli obiettivi sono rimasti gli stessi.

Affare in chiusura invece tra l'Atalanta e Sulemana, che arriverà dal Southampton per 18 milioni. Da un esterno offensivo all'altro: il Napoli ha in pugno Noa Lang. Operazione da 28 milioni; mentre il gioiello olandese si legherà alla società del Presidente De Laurentiis fino al 2030 con ingaggio da 2,5 milioni all'anno. Risoluzione con tanto di commiato social da parte di Cristiano Ronaldo per Stefano Pioli con l'Al Nassr: ripartirà dalla Fiorentina, che ieri ha ingaggiato Fazzini (Empoli).

A proposito di allenatori: la Sampdoria è orientata a ripartire da Daniele De Rossi. Incontro positivo nelle scorse ore a Ostia col ds Andrea Mancini.

Infine sta nascendo un Como grandi firme: in arrivo Alvaro Morata, che interromperà con sei mesi d'anticipo il prestito al Galatasaray.

Il capitano della nazionale spagnola vuole tornare in Italia e il Milan proprietario del suo cartellino ha già dato il via libera allo sbarco in riva al Lago, dove Cesc Fabregas (suo grande amico ed ex compagno ai tempi del Chelsea) lo aspetta a braccia aperte. Pronto un triennale con opzione per il quarto anno.