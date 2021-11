I giudici dicono no alla Mercedes. Bottas vola

Il Gran premio del Brasile adesso è davvero finito. I commissari hanno respinto la richiesta di revisione recapitata dalla Mercedes. Sono comparsi nuovi video, ma nessuno ha convinto i commissari a punire Verstappen. Giusto così, anche se Toto Wolff non la pensa allo stesso modo ovviamente. Ne fa una questione filosofica. «Adesso non si potrà più superare all'esterno», commenta. La guerra non finirà tanto presto anche perché Chris Horner ha fatto sapere di avere molti dubbi sulla regolarità della Mercedes: «Hamilton in rettilineo ha una velocità impressionante negli ultimi gran premi. Spero che la Federazione controlli che sia tutto regolare». Nel suo obbiettivo alettone posteriore e motore. Toto è tranquillo: «Solo un pazzo porterebbe in pista qualcosa di irregolare adesso». Ma come non era lui a dire che in Brasile al via c'erano delle auto irregolari? Preparatevi alla rissa continua.

Intanto segnatevi che il più veloce del venerdì è stato Valtteri Bottas. Un martello pure in simulazione di gara. Ma Valterino è fatto così, quando non conta nulla si scatena. Poi appena la posta in gioco diventa interessante (per lui e soprattutto per il suo compagno di squadra), Bottas si scioglie, sparisce quasi che fosse un ministro pentastellato. Adesso che i compagni di squadra possono avere un peso importante nella lotta per il titolo con Verstappen e Hamilton divisi solo da 14 punti, ci sarebbe bisogno un guizzo del finlandese futuro uomo di punta dell'Alfa Romeo Sauber. Peccato che quando ha avuto l'occasione quest'anno Valtteri ha fallito. Difficile che possa svegliarsi proprio adesso. Lui vola al venerdì, qualche volta anche al sabato, ma poi se c'è da gonfiare i muscoli per far sudare Verstappen e aiutare Hamilton si fa da parte. Lewis per adesso gioca a nascondino. Lontano da Max nella prima ora, lontano da Bottas nella seconda. «Non so quanto sia grande il gap, ma per il momento non sono assolutamente vicino», ha detto lamentandosi a modo suo con un casco arcobaleno che dà un messaggio preciso. Questa stagione, comunque, ci ha insegnato a non fidarci dei primi risultati del weekend. Toppo spesso sono stati più bugiardi di un fondo di caffè. Tv: pole e Gp dir. Sky ore 15, diff. Tv8 ore 18