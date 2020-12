Giocatori dell'Inter svegliati di notte per colpa di una lattina

L'Inter torna a casa con un gran sorriso dopo la bella vittoria a Mönchengladbach sul campo del Borussia. Un 3-2 che non regala la qualificazione agli ottavi di Champions ma lascia ancora aperta la speranza per gli uomini di Conte (tutto dipenderà dai risultati dell'ultima giornata). Verso le 4 di notte della vigilia della partita davanti all'hotel dove alloggiava la squadra italiana gli ultras tedeschi hanno messo in scena una movimentata rievocazione storica, con tanto di petardi, fuochi d'artificio e lancio di lattine. Ed hanno esibito uno striscione, mezzo in italiano e mezzo in inglese: "Ricordati Inter: things go better with Coke" (le cose vanno meglio con una Coca Cola). Con chi ce l'avevano i tifosi tedeschi? A cosa si riferivano?

Bisogna risalire indietro con la memoria (per chi c'era) a 49 anni fa, il 20 ottobre 1971. A Mönchengladbach si affrontano Inter e Borussia. In campo finisce di tutto e, quando siamo sull'1-1, una lattina colpisce Boninsegna, costretto a lasciare il campo tra mille polemiche. La partita va avanti ma i nerazzurri ormai non sono più in campo, con la testa: finisce 7-1 per i tedeschi. L'Inter FC presentò un reclamo ufficiale all'Uefa e la partita fu ripetuta. Alla fine furono i nerazzurri ad andare avanti in Coppa.

Borussia Mönchengladbach ultras attempted disturb the Inter Milan players last night with a firework display outside their hotel.



The banner "Remember, Inter: things go better with coke" is a reference to the meeting between the two in 1971...#bmginterpic.twitter.com/AvB3UJ2Iuz — Matt Ford (@matt_4d) December 1, 2020

Non c'era il Var a quei tempi e nemmeno la prova televisiva. Contava solo ciò che scriveva l'arbitro sul referto e le eventuali versioni dei testimoni. I tedeschi giurarono che la lattina che raggiunse Boninsegna fosse vuota e che il giocatore, quindi, fece solo una sceneggiata. L'arbitro raccontò di non aver visto e aggiunse che gli italiani insistettero molto per la sospensione della partita. L'attaccante italiano negò sempre di aver fatto una sceneggiata ma le polemiche, dopo quasi 50 anni, sono ancora vive.

Il racconto di un cronista dell'epoca