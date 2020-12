Ibra come Rocky, corre sotto la neve: ''Provate a fermarmi...''

Divisa estiva del Milan e corsa impavida sotto la neve. Ecco l'ultimo video pubblicato sui social da Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante svedese corre verso il rientro in campo e scrive: "Provate a fermarmi" .

Come Sylvester Stallone in Rocky IV durante gli allenamenti in vista dell'incontro contro il russo Ivan Drago, Ibra corre e lavora duro anche sotto la neve, per provare a tornare al più presto in campo. Il fuoriclasse rossonero ha postato un video realizzato qualche giorno fa su Instagram, in cui si mostra mentre si allena su un campo imbiancato di Milanello, sfidando però il freddo con una divisa estiva. Poi commenta il video così: ''Try to stop me. Provate a fermarmi''.

Una frase, un marchio scelto per accompagnare l’ennesimo inno all’eterna giovinezza di Ibra, leader indiscusso del gruppo allenato da Stefano Pioli, che sta trascinando a suon di gol i rossoneri in questo inizio di stagione. Il look scelto dallo svedese (pantaloncini e maglietta a maniche corte) sarebbe a dir poco temerario per tutti ma non per uno come lui. In un allenamento solitario l'highlander rossonero lancia la sua personalissima sfida alle forze della natura. Sotto un'abbondante nevicata, il campione milanista corre a ritmi sostenuti e scappa via sprigionando tutta la sua forza. Questa è la ricetta vincente di Ibra per accorciare i tempi di recupero mentre il Milan espugnando Marassi supera l'ennesima prova di maturità, conservando il vantaggio di cinque punti sull'Inter inseguitrice.

Fermato da una lesione muscolare durante la sfida contro il Napoli al San Paolo, decisa da lui stesso con una splendida doppietta, adesso punta deciso al rientro in campo. Nel frattempo il Milan ha vinto anche senza di lui contro la Fiorentina e in Europa League contro il Celtic, brindando al traguardo dei sedicesimi di finale. La squadrà ha dimostrato di poter sopperire all'assenza del suo trascinatore, continua a vincere e convincere ma il rientro dello svedese resta fondamentale per gli uomini di Pioli per proseguire la corsa al sogno scudetto. Adesso l'obiettivo di Zlatan è quello di tornare in campo contro il Parma, nella partita in programma domenica 13 dicembre a San Siro. E vedendo le immagini arriva l'ennessimo messaggio di forza di un campione immortale. Ibra si riscalda sotto la neve per il ritorno in campo proprio come Rocky Balboa. I tifosi rossoneri possono dormire sonni tranquilli, il rientro non è lontano.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?