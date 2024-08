Infortunio Scamacca: ora Simeone o Milik. Juve su Nico e Galeno

Ascolta ora 00:00 00:00

Il valzer dei bomber è pronto a partire da Bergamo, dove l'Atalanta deve rimpiazzare l'infortunato Gianluca Scamacca, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco e del legamento collaterale. Per l'attaccante si profila un lungo stop di almeno 6-7 mesi, motivo per cui i dirigenti bergamaschi sono pronti a tornare sul mercato per ingaggiare un attaccante. Diverse idee in fase di studio: da Simeone (in foto, Napoli) allo svincolato Martial passando per Pinamonti (Sassuolo) e Milik (Juventus). Quest'ultimo potrebbe essere una contropartita utile alla Vecchia Signora per provare a sbloccare la trattativa Koopmeiners, per il quale la Dea chiede sempre 60 milioni.

Intanto la Juve sta intensificando il pressing su Galeno (Porto) e Nico Gonzalez, nel mirino anche della stessa Atalanta. Quest'ultimo oggi parlerà con la dirigenza della Fiorentina per decidere il proprio futuro: la sensazione è che l'argentino voglia andar via e gradisca il corteggiamento della Vecchia Signora, che è intenzionata a mettere sul piatto uno stipendio da 3,6 milioni annui per l'esterno offensivo.

Mentre coi toscani i bianconeri puntano a inserire una contropartita per abbassare il costo del cartellino (30-35 milioni). La Viola ha già individuato il sostituto: Gudmundsson dal Genoa in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto a 20 più bonus. Attaccanti ma non solo: dalle parti della Continassa lavorano parecchio sul fronte difensori. Dopo aver rinnovato il contratto a Bremer fino al 2029 (guadagnerà 6 milioni a stagioni) la Juve nelle prossime ore tornerà alla carica col Nizza per prendere Todibo in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Da definire le condizioni che faranno scattare l'acquisto a titolo definitivo. Ha lasciato l'Italia per volare in Francia e precisamente al Marsiglia Valentin Carboni, che ha rinnovato con l'Inter fino al 2029 prima di firmare con l'OM in prestito (1 milione) con diritto di riscatto a 35 e contro-riscatto in favore dei nerazzurri a 40. Marotta e Ausilio lavorano anche per piazzare Correa e Arnautovic: dovessero riuscirci, la società nerazzurra regalerebbe a Inzaghi un altro innesto offensivo. Il Napoli aspetta sempre Lukaku (Chelsea) non appena si sbloccherà la cessione di Osimhen (c'è ancora distanza col Psg).

Bonaventura riparte dall'Arabia: contratto annuale con opzione per la stagione successiva firmato ieri dall'ex Fiorentina con l'Al Shabab. Infine l'Udinese è vicina a ingaggiare lo svincolato Alexis Sanchez (ex Inter): pronto un biennale.