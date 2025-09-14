Inter già all'inferno

5 SOMMER Anche lui prende più gol che tiri. Mai benissimo.

5 AKANJI Sbaglia Bisseck! Ah no è Akanji, come non detto. Sbaglia lo stesso.

5,5 ACERBI Se la cava con la forza quando sta appicciato all'avversario, va in affanno sugli spazi dove gli anni pesano di più.

6 BASTONI Il migliore dietro. Se c'è un migliore in una squadra che prende 4 gol.

5 DUMFRIES L'uomo delle sportellate incrocia McKennie. Scintille, per lui solo quelle (dal 32' st DARMIAN sv).

5 BARELLA Solite sbracciate verso tutti. Solito anche il rendimento, come negli ultimi mesi (dal 19' st ZIELINSKI 6).

7 CALHANOGLU Segna i gol dei due pareggi. Per quel che conta, lui la sua partita la vince (dal 36' st SUCIC sv).

5 MKHITARYAN A passo lento, eppure resta in campo fino all'ultimo. Forse è il momento di cambiare?

6,5 CARLOS AUGUSTO Bravo in difesa, più l'assist al primo Calha (dal 19' st DIMARCO 6 Fuori a sorpresa, potrebbe non essere l'ultima volta).

7 M.THURAM Suo il gol del 2-3. Poi Kephren gli spegne l'illusione, ma non il sorriso. Quello resta fino in fondo, anzi è proprio una risata per quanto mascherata con la maglia.

5 LAUTARO La transvolata post-Nazionale è un alibi e non una scusa. Ma la sua partita è da profondo rosso (dal 19' st BONNY 6 Vivace, si sente).

All.

CHIVU 5 Tre partite e due sconfitte. Parte con la squadra dell'anno scorso, giudicata bollita e non cambiata. Solo colpa sua?

Arbitro COLOMBO 6,5 Non incide e non gli serve neppure il Var. Pochi gialli, ma non è detto che sia un male.