Inter e Milan, la Champions League è davvero amara

Serata di gala per Inter e Milan che hanno affrontato due grandissimi club del calcio europeo come Real Madrid, a San Siro, e Liverpool ad Anfield. I nerazzurri giocano con grande personalità contro la squadra di Carlo Ancelotti, producono tante occasioni da rete e solo un ottimo Courtois tiene a galla i blancos soprattutto nel primo tempo con interventi davvero prodigiosi.

Nella ripresa il Real sale di condizione ma l'Inter continua a giocare a testa alta rischiando poco e tenendo bene il campo: ai punti avrebbero vinto i nerazzurri ma il calcio a volte è crudele e al minuto 89' è il Real vincere la partita con la zampata di Rodrygo che punisce oltremodo i nerazzurri che si trovano così a zero punti nel girone. Nell'altro match del girone grande vittoria dell'esordiente Sheriff Tiraspol, per 2-0, contro lo Shakhtar di Roberto De Zerbi.

Il Milan di Stefano Pioli vede le streghe per tutto il primo tempo contro il Liverpool di Jurgen Klopp, va sotto in virtù dell'autogol di Tomori, rischia più volte di capitolare, con Salah che sbaglia anche un calcio di rigore, ma alla fine in maniera non troppo meritata chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Ante Rebic e Brahim Diaz siglate tra il 42' e il 44'. Nella ripresa però i Reds tornano a macinare calcio e alla fine la ribaltano grazie alle reti di Salah e di Henderson. I rossoneri dunque restano fermi a quota 0 punti, Liverpool a quota 3. Un punto a testa per Porto e Atletico Madrid che hanno chiuso sullo 0-0 la sfida del Wanda Metropolitano.

Gli altri risultati di serata:

Bruges-Psg 1-1, Besiktas-Dortmund 1-2, Sporting Lisbona-Ajax 1-5, Manchester City-Lipsia 6-3

Il tabellino di Inter-Real Madrid

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (55' Dumfries), Barella (84' Vecino), Brozovic, Calhanoglu (65' Vidal), Perisic (55' Dimarco); Dzeko, Lautaro Martinez (65' Correa)

Real Madrid:(4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Nacho, Alaba, Valverde, Casemiro, Modric (80' Camivanga); Lucas Vasquez (65' Rodrygo), Benzema, Vinicius.

Reti: 89' Rodrygo (R)

Il tabellino di Liverpool-Milan

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Keita, Fabinho, Henderson, Salah, Jota, Origi

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer (72' Tonali), Kessie, Saelemaekers (62' Florenzi) , Brahim, Leao (62' Giroud) , Rebic

Reti: 9' aut Tomori (L), 42' Rebic (M), 44' Brahim Diaz (M), 48' Salah (L), 69' Henderson (L)

Al 14' Salah si fa parare il rigore