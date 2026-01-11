Inter e Napoli, la grande occasione per Chivu & C.

Se l'Inter vince, manda il Napoli 7 punti più sotto. "È una di quelle partite che può indirizzare la stagione", ammette Chivu. Ogni altro risultato lascerebbe le cose come le trova. Una grande occasione, quindi. Anche perché a Conte, vigilia di riflessione e non di parole, non riesce il recupero di Neres, nemmeno partito per Milano. Grande curiosità per capire cosa proverà a inventarsi, perché che si presenti a San Siro riproponendo Lang ed Elmas dietro a Hojlund, come contro il Verona, pare troppo banale per una sfida così attesa. E allora parte il treno delle ipotesi, con Spinazzola avanzato sottopunta sul primo vagone: hai visto mai che il Napoli provi a forzare sul lato destro dell'Inter, l'unica parte dove Chivu sembra attaccabile.

C'è sempre il tabù degli scontri diretti, 13 partite non vinte consecutivamente contro Napoli (4), Milan (6) e Juventus (3), a ingrigire per l'Inter vigilie come questa, ma la comoda posizione che occupa da 4 giornate in testa alla classifica, stavolta consente a Chivu di replicare alle statistiche anche con un briciolo di orgoglio. "Troppo facile parlare di scontri diretti non vinti, perché i numeri dicono questo. Però la realtà dice che sono primo e con più punti di chi mi ha battuto. Sappiamo anche noi che vincere uno scontro diretto è importante, ma tutte le partite sono uguali".

Al silenzio di Conte, Chivu contrappone insomma una vigilia dialetticamente frizzante, dove trovano spazio gli arbitri ("quello che fanno, non deve interessarci"), Luis Henrique ("sta facendo un lavoro importante"), e ovviamente anche i complimenti per il collega-rivale ("un modello per noi giovani allenatori"). Fra i due qualche scontro c'è già stato e altri è facile prevedere che ci saranno. "Non è una partita fra me e lui, in campo vanno i calciatori. Penso che si stia dando troppa importanza agli allenatori", spiega Chivu, non per nascondersi.

In campionato, l'Inter vince da 6 partite consecutive: per vincere la settima, Chivu schiera per la terza volta di fila gli stessi 11, con Zielinski ormai fisso nella posizione che era di Mkhitaryan e Bisseck titolare al posto di Acerbi (disastroso nella partita di andata contro Neres) anche se il perno della difesa in realtà lo fa Akanji.

In attacco ovviamente la ThuLa, con Lautaro che, un po' come la squadra cerca la vittoria contro una

rivale diretta, insegue il gol contro una big che in campionato gli manca dalla stessa notte: 26 novembre 2023, Inter-Napoli 3-0. Da allora lui non ha più segnato e l'Inter non ha più vinto. E forse non è solo una coincidenza.