Il colpo a sorpresa che può cambiare l'Inter

Dopo il 35enne Edin Dzeko, l'Inter punta su un altro 35enne a fine contratto in vista della prossima stagione: Luis Suarez. Il fuoriclasse uruguaiano andrà in scadenza con l'Atletico Madrid e sarà dunque libero a costo zero. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, l'ex Liverpool e Barcellona non rinnoverà il suo contratto con i colchoneros e sarà dunque libero sul mercato e di accasarsi con chi vorrà. L'Inter ci provò già due stagioni fa come la Juventus ma alla fine, soprattutto dopo la querelle per ottenere la cittadinanza italiana, Suarez decise di restare in Spagna e di accasarsi all'Atletico Madrid.

Il club nerazzurro, con Beppe Marotta e Piero Ausilio, ci starebbe pensando e avrebbe i primi contatti con l'entourage del giocatore. Non solo l'Inter, però, sul "Pistolero" dato che anche l'Ajax, sua ex squadra, starebbe pensando di riportarlo in Eredivisie. Sull sfondo anche la pista che porta alla MLS. Suarez ha sempre dimostrato di essere un fuoriclasse, un grandissimo bomber e non solo sia con le squadre di club che con la "Celeste". La carta d'identità però parla chiaro e l'Inter, nel caso deciderà di metterlo sotto contratto, porterebbe alla corte di Inzaghi un altro over 35 che Edin Dzeko ha ancora un anno di contratto con il club di viale della Liberazione.

Porte girevoli

L'Inter si sta già preparando alla prossima stagione dove dovrebbero essere confermati, il condizionale è sempre d'obbligo, Joaquin Correa (per cui sono stati investiti 31 milioni di euro), Lautaro Martinez e meno di clamorose offerte dall'estero ed Edin Dzeko. Felipe Caicedo e Alexis Sanchez saluteranno quasi sicuramente a fine anno e in quest'ottica l'arrivo di Luis Suarez, seppure datato, coprirebbe una casella lasciata vuota. L'altra potrebbe essere colmata da un altro parametro zero come Paulo Dybala con Marotta che sta tenendo monitorata la situazione dell'argentino con la Juventus.

La Joya però resta una suggestione di mercato ad oggi mentre Suarez, secondo i media spagnoli, potrebbe essere una realtà tra un paio di mesi quando finirà la stagione in corso. Quest'anno sono solo 11 finora le reti siglate dal Pistolero con l'Atletico Madrid ma in carriera le sue perle sono state 450 in 720 presenze con i club più 67 gol in 113 presenze con l'Uruguay. Il suo arrivo in Serie A e all'Inter porterebbe di certo spessore ed esperienza anche se nella fase calante della sua carriera. Non resterà che attendere la fine della stagione in corso per capire se finalmente l'uruguaiano riuscirà a cimentarsi con il campionato italiano due anni dopo, non esserci riuscito, ma con una maglia diversa da quella bianconera.