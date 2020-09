Inter, c'è il primo grande colpo. ​Conte rivoluziona il centrocampo

Il mercato dell'Inter sta entrando sempre di più nel vivo e dopo il colpo di qualche settimana fa con Achraf Hakimi ecco che sta per giungere un secondo grande regalo per Antonio Conte che ha un nome e un cognome: Arturo Vidal. Il 33enne cileno è in orbita nerazzurra da almeno due sessioni di mercato ma ora questo "sogno" si tramuterà in realtà. In queste ore l'agente Felicevich, lo stesso del connazionale Alexis Sanchez rimasto in nerazzurro dopo essersi svincolato dal Manchester United, sta trattando alcune questioni pendenti con il Barcellona e non appena sarà trovato un accordo ritenuto congruo sarà libero di firmare con l'Inter che ha già una accordo con il cileno sulla base di un contratto biennale, con opzione per il terzo, da 6 milioni di euro a stagione.

Questione di buonuscita

Vidal ha un contratto con il Barcellona fino al 30 giugno del 2021 e il suo agente sta cercando di capire come recuperera le 10 mensilità che mancano da settembre a giugno. Inoltre, Vidal vorrebbe anche ricevere i 2,4 milioni di euro relativi a presunti premi non pagati dal Barça: resterà da capire se anche questa cifra sarà pagata a parte o inserita nella buonuscita richiesta dall'ex Bayer Leverkusen al club catalano.

Il 33enne cileno intravede il traguardo con il Barcellona ed entro metà settimana è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contrattto che dovrebbe essere biennale o triennale. Il giocatore andrebbe così a rinforzare un reparto che in questa stagione ha palesato difficoltà dal punto di vista tecnico e numerico con i tanti infortuni che hanno afflitto Stefano Sensi che di fatto ha giocato solo un mese e mezzo ma anche Matias Vecino che ha potuto dare un apporto ridotto e con Gagliardini che ha deluso le aspettative.

Ora resta da capire cosa ne sarà di uno tra Eriksen e Brozovic ma se entrambi dovessero rimanere insieme al rientrante Nainggolan, Conte avrebbe una buona batteria di centrocampisti per contendere lo scudetto alla Juventus. Se dovesse invece partire un giocatore importante le attenzioni di Marotta e Ausilio si sposterebbero totalmente su N'Golo Kanté del Chelsea, obiettivo dichiarato come Vidal da parte del tecnico leccese.

Juve-Suarez, si complica?

Anche Suarez sta trattando la buonuscita con il Barcellona ma per il Pistolero la situazione è differente rispetto a Vidal. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo "As" la questione passaporto non è l'unico intoppo nel passaggio dell'ex Ajax e Liverpool alla Juventus. L'uruguaiano pretenderebbe una ricca buonuscita da parte del club blaugrana che però non ha intenzione di sborsare nemmeno un euro. La Juventus ha fretta e per questa ragione potrebbe anche decidere di mollare Suarez se arrivasse ad uno scontro con la società presieduta da Bartomeu. Le alternative si chiamano Edin Dzeko, Edinson Cavani e il cavallo di ritorno Alvaro Morata.

