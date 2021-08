Inter, Lukaku è ormai il passato: è ormai un giocatore del Chelsea

Romelu Lukaku-Inter, la storia d'amore è arrivata al capolinea, inaspettatamente, e ora manca solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Chelsea per la cessione del gigante belga per una cifra importantissima: 115 milini di euro più forse eventuali bonus fino ad arrivare a quota 120 milioni di euro, ovvero la richiesta iniziale del club di viale della Liberazione.

Con questa operazione l'Inter mette a bilancio una plusvalenza importante, mette a posto il bilancio anche grazie alla cessione di Achraf Hakimi e alleggerisce di molto il monte-ingaggi cedendo di fatto il giocatore più pagato della rosa. Suning ha dato l'ok per chiudere l'affare con Roman Abrahomovich che è dunque riuscito a riportare alla base Big Rom, portato in Premier League dai Blues molto giovane ma senza avere molte chance, in tre anni, con sole 15 presenze condite da 0 reti.

Pare anche che Lukaku, pur di dare un'accelerata alla trattativa, abbia rinunciato a mensilità arretrate con l'Inter e a vari premi. Ormai il belga è il passato per l'Inter che l'ha anche esonerato dall'amichevole di domani sera contro il Parma, penultimo test prima dell'inizio della stagione. Difficile vederlo in campo nella Supercoppa Europea di mercoledì contro il Villarreal, ma la sensazione è che queste siano le sue ultime ore in maglia nerazzurra. Lukaku lascia l'Inter dopo sole due stagioni fatte di 95 presenze e 64 reti al suo attivo.

Tifosi inviperiti

I tifosi dell'Inter hanno mostrato il loro sdegno per la cessione del giocatore più forte della rosa e hanno sfogato sui social network tutta la loro rabbia. Non solo i social dato che anche la parte più calda del tifo organizzato ha fatto le sue rimostranze con striscioni appesi fuori dalla sede nerazzurra: "Zhang il tempo è finito" e anche "Incassare senza reinvestire non è accettabile". La verità è che l'affare Lukaku è stato tenuto nascosto ed è uscito fuori solo ai primi giorni d'agosto quando ormai i tifosi pensavano di vederlo ancora al centro dell'attacco per difendere lo scudetto. Ora si valutano le alternative con Edin Dzeko e Duvan Zapata due possibili arrivi, uniti all'acquisto di un giovane di prospettiva come Vlahovic o Raspadori. La cessione di Lukaku indebolisce ulteriormente i campioni d'Italia già orfani del loro condottiero e di Hakimi: questa partenza sarà difficile da colmare e da digerire per i tifosi che si augurano di non veder più partire nessun altro pezzo pregiato.