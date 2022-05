Inter, Marotta fa la coppia Dybala-Lukaku

Il mercato dell'Inter balla sulle punte. Con Beppe Marotta molto abile nella sua strategia di giocare su più tavoli, in attesa di trovare l'occasione migliore per piazzare il grande colpo per l'attacco. Due i nomi che accendono le fantasie del popolo nerazzurro e nel mirino del club: Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Per la Joya c'è da tempo una bozza d'intesa come anticipato ad Aprile da Il Giornale: contratto triennale da 7 milioni annui con opzione per il quarto anno. Da limare qualcosa tra parte fissa e bonus, ma l'operazione sembra molto ben avviata. Tanto che lo stesso Ceo interista ieri è stato decisamente ammiccante sull'argomento: «La speranza è quella che magari possa giocare con noi». Parole che non passano inosservate se dette da un dirigente scafato ed esperto come Marotta, uno di quelli che pesa sempre col bilancino ogni dichiarazione.

Il destino dell'argentino si intreccia, con quello di Big Rom. Il belga ha deciso di lasciare il Chelsea e vuole tornare a Milano. Affare complicato ma i margini potrebbero esserci. Tutto dipenderà dagli inglesi: se dovessero aprire al prestito, l'operazione potrebbe decollare. Non a caso oggi arriverà a Milano il legale di fiducia di Lukaku (Sebastien Ledure) per incontrare i dirigenti interisti e studiare la fattibilità del grande ritorno. Un colpo clamoroso che - qualora venisse definito entro il 30 giugno - permetterebbe di usufruire dei benefici del decreto Crescita. Un aspetto tutt'altro che secondario per una società molto attenta al bilancio. Ieri approvata la trimestrale al 31 marzo 2022 con una previsione di bilancio a -120 milioni, per cui si lavoroa a un nuovo settlement agreement con la Uefa. Ma l'Inter resta vigile come svelato dallo stesso Marotta all'evento L'Amico Atletico di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano: «Dybala e Lukaku? Da parte nostra non c'è ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni». Gli affari potrebbero materializzarsi in contemporanea nel caso in cui dovesse arrivare una maxi-offerta (70-80 milioni) per Lautaro Martinez. Con la cessione del Toro, congiunta alla partenza di Sanchez, ci sarebbe lo spazio salariale per regalarsi a quel punto una coppia gol nuova di zecca. Dybala-Lukaku appunto. Nel frattempo l'Inter sorride per la promozione in A del Monza che ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per il portiere Di Gregorio che comporterà l'ingresso nelle casse nerazzurre di 4 milioni di euro. Un tesoretto utile per la campagna acquisti estiva...