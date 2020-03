Inter, il mese di maggio è da incubo: 9 partite in 24 giorni

Il giorno dopo la decisione da parte della Lega di rinviare le cinque partite di Serie A, compresa Juventus-Inter in programma questa sera a porte chiuse all'Allianz Stadium si è scatenata la rabbia del club nerazzurro che attraverso la bocca di Giuseppe Marotta non ha usato giri di parole per definire la situazione che sta vivendo il campionato ma soprattutto l'Inter che sarà costretta ad un tour de force nel mese di maggio con ben 9 partite da dover giocare in 24 giorni: "L'Inter è danneggiata, il calendario di maggio è incredibile" , le parole dell'ad.

Un calendario fitto

Se l'Inter dovesse andare in fondo sia alla Coppa Italia che in Europa League si troverebbe a giocare una serie di partite ravvicinate. Si partirebbe dal campionato con Inter-Fiorentina in programma domenica 3 maggio. La settimana successiva ci sarebbe la trasferta di Genova contro il Genoa di Davide Nicola e il 17 maggio la sfida contro il Napoli di Gattuso e domenica 24 maggio in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. In mezzo a tutto questo il contestato recupero contro la Juventus di mercoledì 13 maggio che ha fatto così slittare la finale di Coppa Italia a mercoledì 20.

Il recupero di Inter-Sampdoria non è ancora stato stabilito ma se i nerazzurri non riusciranno a ribaltare lo 0-1 subito nel match d'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli allora l'Inter giocherà contro i blucerchiati il 20 maggio. Se poi i nerazzurri andranno avanti anche in Europa League la semifinale di ritorno si giocherà giovedì 7 maggio con la finalissima mercoledì 27 maggio. Dal 3 al 27 maggio l'Inter rischia dunque di dover giocare 9 partite: una media di una gara ogni 2 giorni e mezzo circa.

La scappatoia

Se Inter e Juventus dovessero uscire prima dalle coppe europee, però, il derby d'Italia si potrebbe giocare anche prima: nel mese di aprile presumibilmente. I bianconeri dovranno giocare il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione il 17 marzo mentre i nerazzurri giocheranno contro il Getafe gli ottavi di finale di Europa League il 12 e il 19 marzo. Se la Juventus dovesse qualificarsi i quarti di finale di Champions sarebbero l'8 e il 15 aprile mentre il 29 aprile e il maggio ci sarebbero le semifinali.

L'unico modo per uscire da questa impasse è che entrambe le squadre vengano estromesse dalle rispettive competizioni europee ma ad oggi resta tutto nel limbo anche perché Juventus e Inter hanno grosse chance per poter arrivare fino in fondo, e magari vincere, sia la Champions che l'Europa League.

