Inter, piano Koulibaly. ADL, Galtier prima scelta

London Calling. Entra nel vivo la missione inglese dei dirigenti delle big di Serie A. In azione Piero Ausilio e Tiago Pinto. Il dirigente dell'Inter ha aperto il tavolo delle trattative con il Chelsea: la priorità é quella di trattenere Romelu Lukaku per un altro anno, possibilmente abbassando i costi complessivi dell'operazione (20 milioni tra prestito e ingaggio al lordo). Big Rom intanto nelle scorse ore ha detto no alle avance degli arabi dell'Al Hilal (stipendio da 25 milioni annui) per aspettare i nerazzurri e spinge per ritornare a Milano. Lavori in corso, con il Chelsea interessato a Onana. L'Inter valuta 60 milioni il proprio portiere e nell'affare potrebbe rientrare anche Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese non è al centro del progetto targato Pochettino e potrebbe partire in prestito. I nerazzurri fanno sul serio e lo ritengono la prima scelta per rimpiazzare Skriniar. Il principale scoglio resta l'ingaggio di KK (10 milioni netti all'anno) e per questo serve che i Blues contribuiscano al 50% degli emolumenti sotto forma di incentivo all'esodo. Sempre dai londinesi occhio al piano B Chalobah se non si riuscisse a trovare la quadra con l'ex capitano del Napoli. Muro interista al momento dinanzi all'assalto del Newcastle che ha offerto 60 milioni per provare a strappare Barella alla formazione nerazzurra.

Ausilio ma non solo: nella City ci sono anche Tiago Pinto e José Moutinho. Lo Special One al Chelsea Harbour Hotel ha incontrato i vertici dell'Al Ahli, declinando le ricche proposte per diventare il nuovo tecnico dei sauditi. Il general manager giallorosso invece vedrà il West Ham nelle prossime ore per cercare un accordo per il passaggio di Scamacca in prestito con diritto di riscatto. Dopo Aouar e N'Dicka la Roma vuole piazzare il tris.

A livello internazionale tiene sempre banco il caso Mbappé-PSG. Nelle scorse ore è sceso in campo il presidente francese Emmanuel Macron, che a margine della sua visita al Salone della Tecnologia e delle start up, Vivatech ha svelato come «proverà a spingere» affinché il fuoriclasse resti al Paris. Le pressioni politiche faranno cambiare idea a Mbappé oppure l'attaccante manterrà il suo progetto di andare via a zero tra dodici mesi? Vedremo. Occhio sempre al Real Madrid che ha già fatto i primi passi per arrivare a KM7.

E a proposito di Parigi, l'allenatore in uscita del Psg, Christophe Galtier, è la prima scelta del presidente Aurelio De Laurentiis per il Napoli.

Infine Milik (Marsiglia) spinge per restare alla Juventus, che non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 7 milioni più 2 di bonus e sta cercando ora di riformulare l'accordo in prestito con obbligo di riscatto nel 2024.