Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Calcio

Inter, trasferta nel gelo di Bodo. Il muro Borussia per l'Atalanta

City e Atletico Madrid già ko coi norvegesi

Inter, trasferta nel gelo di Bodo. Il muro Borussia per l'Atalanta
00:00 00:00

Niente derby nostalgia con José Mourinho negli spareggi di Champions League. Per l'Inter dall'urna Uefa spuntano i già salmonari (cit.) del Bodo Glimt. Va peggio all'Atalanta, che poteva incrociare l'Olympiacos e invece avrà il Borussia Dortmund, finalista 2024, appena battuto proprio dall'Inter. Per Palladino non sarà facile. L'importante è che i due decisivi scivoloni con Bilbao e Union St Gillois siano serviti da lezione.

Nel 2021, il Bodo Glimt vinse 4-0 in casa sua (temperatura polare e campo sintetico) contro la Roma. Nacque lì la battuta di Di Canio, che è un po' storia, ma non presente, perché nel frattempo il Bodo è cresciuto molto. L'anno scorso ha eliminato la Lazio dai quarti di finale di Europa League (ai rigori) e quest'anno per la prima volta nella sua storia ha passato il primo turno della coppa più importante. Nelle ultime 2 partite del girone ha battuto City e Atletico Madrid, nella prima aveva pareggiato con il Tottenham. Ha perso 3 volte, compresa la partita contro la Juventus (David decisivo all'ultimo minuto).

Squadra fisica, come ti aspetti che siano i norvegesi, con individualità importanti come i nazionali Berg e Biorkan o l'ex milanista Hauge (4 gol nella prima fase) e l'altro attaccante Hoeg (3). Andata in Norvegia mercoledì 18 febbraio (dopo Inter-Juventus), ritorno il martedì successivo a San Siro (fra Lecce-Inter e Inter-Genoa). C'è anche un lontano precedente con l'Inter negl'incroci del Bodo Glimt con le squadre italiane (14 partite, 4 vittorie, 1 pareggio, 9 sconfitte): doppia vittoria nerazzurra nella Coppa Coppe 78-79.

Il sorteggio di Europa League raddoppia gl'incroci con la Norvegia, col Bologna di nuovo opposto al Brann, dopo lo 0-0 del girone, causato dalla discussa espulsione di

Lykogiannis e causa dell'imprevisto passaggio supplementare dai playoff. Anche alla luce del recente precedente (partita dominata), la squadra di Italiano ha tutte le possibilità per raggiungere la Roma agli ottavi di finale.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica