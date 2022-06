Interruzione "ecologista": cosa è successo al Roland Garros

Singolare invasione di campo e conseguente interruzione della gara tra Ruud e Cilic, semifinale del Roland Garros 2022 che ha poi visto vittorioso il tennista norvegese che sfiderà Rafa Nadal per aggiudicarsi l'ambito trofeo. Giunti al terzo set, infatti, il gioco è stato interrotto per l'ingresso non autorizzato nel terreno di gioco di Alizee, 22 anni, attivista per la lotta ai cambiamenti climatici che si è inginocchiata accanto al palo della rete per mostrare la maglietta bianca che indossava.

Qual è il messaggio

Come si può osservare sulla foto che abbiamo pubblicato, la scritta sulla maglietta recitava "We have 1028 day left", "Ci restano 1028 giorni". L'associazione Dernière Rénovation ha rivendicato la responsabilità della protesta e ha affermato che Alizée è entrata in campo " per attirare l'attenzione sull'emergenza climatica ". In una dichiarazione rilasciata sul sito web del gruppo, Alizee ha affermato di aver interrotto il gioco davanti al campo Philippe-Chatrier perché " non poteva più correre il rischio di non fare nulla di fronte all'emergenza climatica ". La 22enne ha aggiunto che " è tempo di affrontare la realtà, il mondo in cui ci mandano i politici è un mondo in cui il Roland Garros non potrà più esistere ". Poco dopo, la ragazza è stata portata via dagli uomini della sicurezza e il gioco è ripreso regolarmente.

Il significato dei 1028 giorni

Ma perché proprio questo numero, 1028? Il motivo c'è: questo conto alla rovescia è iniziato lo scorso 28 marzo 2022 quando è scattata la fine dell'ultimatum inviato da Last Renovation al governo francese ed è stata anche la data in cui alcuni cittadini hanno deciso di entrare in una resistenza civile. In Francia vedono la situazione nera nonostante i numerosi trattati firmati per ridurre le emissioni di CO2 ma molti attivisti, come la giovane ragazza, credono che il tempo sia ormai scaduto. “ Devi andare molto veloce. Quello che faremo nei prossimi 3 o 4 anni, ne sono certo, determinerà il futuro della specie umana ”, aveva affermato Sir David King, ex consulente scientifico del governo del Regno Unito come riporta Sportskeeda.

"Scene choccanti"