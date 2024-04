Inzaghi & C, la grande festa e un altro paio di record

Milano - Il meteo non tifa Inter. O forse sì, vedremo oggi pomeriggio. Di certo, l'attesa sembra più per la maratona dei bus nerazzurri attraverso la città, che per la sfida col Torino, in onda all'ora di pranzo. Pioverà? Non pioverà? Già prevista per martedì e mercoledì, rimandata a oggi per l'incredibile maltempo fuori stagione, la festa di piazza per celebrare la seconda stella stavolta non subirà rinvii.

Si parte alle 16 da San Siro e poi via per lo zig zag cittadino di oltre 8 km, 4 ore e rotte a passo d'uomo, in mezzo, si suppone, a due ali di folla. Due i bus scoperti. Sul primo, giocatori e staff; sul secondo, il resto del club. Saranno toccati i luoghi iconici della Milano nerazzurra, compreso un curioso passaggio in via Turati, di fronte alla (ex) storica sede del Milan. Apoteosi in piazza del Duomo, dove intorno alle ore 20 sono attese più di 50 mila persone. È un po' anche la rivincita per la mancata festa del 2021, con lo scudetto di Conte vinto ancora in epoca Covid e gli assembramenti limitati. Non ci fu alcuna sfilata, che invece fu del Milan un anno dopo. Di certo, chi oggi deve muoversi per Milano farà bene a tenere conto della festa nerazzurra.

Detto ciò, la partita sembra marginale nella domenica nerazzurra, anche se il Torino avrebbe ancora qualche teorica chances di agganciare un posto in Europa e soprattutto l'Inter l'obbligo morale di continuare il suo campionato trionfale. Se Inzaghi ha già centrato l'obiettivo, non così le squadre che l'Inter incontrerà da oggi al 19 maggio, per cui è presumibile un doveroso impegno, nonostante lo scudetto vinto e la voglia di fare festa. Battere i 97 punti di Mancini 2007 o subire meno dei 20 gol della Juventus nel 2012 e nel 2016 (finora -18) sono 2 traguardi ancora raggiungibili dall'Inter. Curiosità per la prova del granata Buongiorno, oggetto dell'interesse sia dell'Inter sia del Milan, ma Cairo chiede almeno 40 milioni.

Al party di San Siro, il designatore Rocchi ha invitato anche la prima terna completamente femminile per una partita di campionato, con la veterana Maria Sole Ferrieri Caputi (decima presenza in Serie A) coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.

Con loro la festa può cominciare.