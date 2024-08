Inzaghi sorride, Zlatan riflette e oggi tutti al Conte day

Ascolta ora 00:00 00:00

Basta il Lecce per guarire l'Inter, tutto previsto, Inzaghi ritrova la voce smarrita a Genova, fragile resistenza dei salentini, rigorino da repertorio, non avvertita l'assenza di Lautaro. Preoccupante la sconfitta del Milan, amarissima quella della Lazio. Il Parma, su di giri e di gioco, ha buttato via mezza dozzina di occasioni, Pavlovic si è presentato come il guardiano di una casa con porte e finestre spalancate, male la cosiddetta fase difensiva, decente quella di attacco, niente di più dell'ordinario considerata la cifra dei milanisti, primi dubbi sull'apporto che Fonseca possa dare al gruppo, squadra slegata, capace di offendere ma assolutamente distratta di fronte alle combinazioni di grande qualità del Parma (si scriverà molto dell'avvocato Pecchia), necessaria per Ibrahimovic una riflessione, il calendario è perfido, sabato prossimo mette di fronte le due che le hanno buscate in questo sabato imprevisto, la Lazio di Udine non è stata nulla, di gioco, di carattere, di reazione, i coriandoli della vittoria contro il Venezia diventano crisantemi bagnati, i facili tre punti dell'esordio non hanno avuto conferma nemmeno per un minuto, l'Udinese ha raccolto lo stretto necessario, il secondo gol è significativo del lassismo laziale e della spavalderia dei bianconeri con un solo italiano in formazione. Viva i giovani azzurri, propaganda fasulla del dopo europeo. Oggi una partita su tutte, un solo uomo al centro, il Napoli aspetta il Bologna, in verità aspetta Conte la cui vergogna dovrebbe essere cancellata dall'arrivo del suo capriccio milionario, Lukaku, evitato da qualunque altro club al mondo.

Dopo aver eccitato i romanisti il belga è il kolossal di De Laurentiis che però ha ancora a libro paga i dieci milioni del disoccupato Osimhen. Roba da film. Comico. A proposito: Vanoli ha detto di non essere stato informato della cessione di Bellanova dal Toro all'Atalanta. Legga i giornali del suo presidente.