Italia sotto choc: fuori (ancora) dai Mondiali

L'Italia non ci sarà ai Mondiali in Qatar e questo è un vero e proprio choc per una nazione intera che per la seconda volta consecutiva dovrà assistere alla manifestazione iridata solo dal televisore. La nazionale di Roberto Mancini è stata sorpresa inaspettatamente nella semifinale playoff dalla modesta Macedonia del Nord che ha tirato in porta una sola volta, al 92', centrando il bersaglio grosso conquistandosi così la possibilità di giocare la sfida finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, vittorioso per 3-1 contro la Turchia, per staccare il pass per Qatar 2022.

La nazionale di Roberto Mancini davanti ai 33.000 spettatori del Renzo Barbera di Palermo ha fatto la partita dall'inizio alla fine contro un avversario modesto e inferiore, sulla carta, ma non è riuscita a sfondare e quello che ne è venuto fuori alla fine è stata una cocente, l'ennesima, eliminazione cocente e da campioni d'Europa in carica. L'Italia ha giocato in maniera frettolosa, non lucida con Immobile e Insigne mai pericolosi e con il solo Domenico Berardi a provarci fino in fondo e con almeno un paio di occasioni da rete divorate.

Sul banco degli imputati, oltre ai giocatori, ci finisce pure il commissario tecnico per alcune scelte della vigilia un po' impopolari come Andrea Belotti e Gianluca Scamacca in panchina in favore dell'esordiente Joao Pedro. L'Italia campione d'Europa in carica ha fatto il solletico per oltre 90 minuti al portiere Dimitrievski e compagni e alla fine ha dovuto pagare dazio con una pesante e forse immeritata dipartita.

Onore, però, alla Macedonia del Nord che ha fatto la sua onesta partita con tutti i suoi limiti e alla fine ha pure portato a casa una vittoria di prestigio contro la nazionale campione d'Europa. Ora, per l'Italia, ci sarà da fare alcune riflessioni sul perché di un'eliminiazione inaspettata per mano di un avversario decisamente abbordabile e alla portata degli azzurri che forse già si vedevano ad Oporto per giocarsi la finalissima contro la nazionale di Cristiano Ronaldo. I ragazz di Mancini, invece, si devono leccare le ferite e tornare in Italia in maniera inaspettata con tutta una nazione intera che dovrà mandare giù un'altra volta il boccone amaro di non poter prendere parte al Mondiale.

Il tabellino

Italia: Donnarumma; Florenzi, Mancini (88' Chiellini), Bastoni, Emerson; Barella (77' Tonali), Jorginho, Verratti; Berardi (90' Joao Pedro) Immobile (77' Pellegrini), Insigne (64' Raspadori).

Macedonia del Nord: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Nikolov; Trajkovski, M. Ristovski.

Reti: 92' Trajkovski