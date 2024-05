Italiano, l'ignorato speciale della Serie A

L'Italiano non va di moda. Ormai siamo sempre più votati all'esterofilia. L'erba del vicino sembra sempre la migliore. Ma è davvero così? Non sempre. Risultati alla mano ci sono pochi allenatori in circolazione che hanno centrato i traguardi raggiunti in questi anni da Vincenzo Italiano. Una scalata poderosa quella del tecnico di Ribera ma nato a Karlsruhe da genitori emigranti: dalla Serie D alla seconda finale europea consecutiva con la Fiorentina in appena 7 anni. In mezzo una marea di successi.

Che Italiano fosse un predestinato della panchina lo si è capito subito, visto che al debutto in D con l'Arzignano vince i Playoff. Tanto da essere chiamato dal Trapani nei professionisti. L'obiettivo è un campionato tranquillo, ma Vincenzo stupisce tutti, vincendo i Playoff e portando i siciliani in B. A ogni vittoria corrisponde un cambio di squadra. E così dopo il trionfo coi granata vola in Liguria per guidare lo Spezia, che pilota a una prima e clamorosa promozione in Serie A. Tanta roba. Dalle parti del Golfo dei Poeti, Italiano decide di mettere radici e si ferma anche un'altra stagione. In estate lo candidano a primo tecnico esonerato, in realtà grazie a un gioco spettacolare lo Spezia si salverà con ben 2 turni d'anticipo. Un'impresa che gli vale la chiamata della Fiorentina. Detto, fatto. Dopo anni passati a lottare per non retrocedere i toscani nel 2022 tornano in Europa. La stagione successiva fanno ancora meglio, arrivando in finale di Coppa Italia e Conference. Adesso Italiano ha concesso il bis riportando la Fiorentina all'ultimo atto. Vincere la Conference sarebbe il regalo d'addio. Il Bologna lo corteggia, ma Vincenzo sogna una big.

Il Napoli lo apprezza ma non affonda; mentre il Milan finora l'ha snobbato preferendo concentrarsi su stranieri più glamour ma dal curriculum meno vincente.