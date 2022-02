Jacobs, ventisei passi per crescere ancora

Marcell Jacobs prende al volo con 26 passi dei suoi anche il tram di Lodz, sulla barca universitaria polacca vince i 60 metri in 649, togliendo due centesimi al tempo d'esordio fatto a Berlino. Sulla stessa pista dove l'anno scorso le aveva prese da Rodgers quasi non si è accorto dell'americano, oro mondiale in staffetta del 2019, felice soltanto di aver sentito il giovane colosso Ali, comasco di 1.97, 49 di piede, correre bene nella scia dello statunitense per un 663 che gli fa vedere mondi lontani. Come quelli che da ieri vedrà Zaynab Dosso, fiamma azzurra, la ragazza di Rubiera di origini ivoriane arrivata da noi nel 2009 a 10 anni, che con il 719 del secondo posto sui 60 ha eguagliato il primato italiano che Marisa Masullo detiene da 39 anni.

Per Jacobs un viaggio verso il mondiale indoor a Belgrado che prosegue trovando sensazioni diverse. Bella batteria e buona partenza, un 651 eguagliando Berlino, quasi rialzandosi negli ultimi cinque metri. Nella finale ha smarrito lo spartito della partenza ideale, ma si è staccato subito da Rodgers, non si è mai scomposto, non ha mai esagerato. Come ci hanno detto i suoi occhi fame giusta, ma anche tanta pazienza aspettando altre verifiche. Con il tempo di ieri è fra i primi tre al mondo nella stagione, 4 centesimi dietro al bahamense Terrace Jones visto a metà gennaio sulla pista texana di Lubbock.

Passi giusti nell'atmosfera nuova di chi viene presentato come campione olimpico. Senza esagerare vedremo se fra sei giorni in Francia a Lievin avrà altri centesimi da spendere per fare meglio del suo record italiano, il 647 che a Torun gli diede il titolo europeo anteprima dorata per una grande Olimpiade. Per adesso ci piace vederlo così rilassato, con la voglia di sempre, le idee chiare. I cacciatori saranno tanti, ma lui è una volpe che sa dove andare e come ci vuole arrivare, anche se nei progetti i 60 stanno diventando troppo stretti visto che gli piacerebbe esplorare la terra dei veloci anche sui 200 dove di sicuro troverà Tortu.